Кому за 30: у мережі сперечаються з приводу нового сезону «Холостяка»

Завершився показ тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк». Нагадаємо, головним героєм став ветеран війни, що втратив кінцівки Олександр Будько («Терен»). Його обраницею стала харківʼянка Інна Бєлєнь, яка несподівано зізналася, що під час реаліті була не в найкращій фізичній формі. Відразу після закінчення зйомок «Холостяка» почалися розмови щодо нового сезону. На своїй сторінці у соціальній мережі ведучий реаліті Григорій Решетнік звернувся до шанувальників з питанням, чи доречно знімати романтичне шоу і далі.

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«Лежу і думаю — запускати новий сезон „Холостяка“?! — звернувся Григорій до підписників. — Що скажете?»

Шанувальники проєкту активно почали коментували та висловлювати свої думки щодо наступного сезону. Багато хто зізнався, що чекає не тільки «Холостяка», а і третій сезон «Холостячки».

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«Зробіть якийсь новий формат, типу „Холостяк“ для тих, кому за 30», — запропонували у мережі.

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«Так, треба щось нове, таких дівчат теж багато, та і ще цікавіше дивитися буде», — підтримали цю думку.

«Вікову категорію трішки вище, Холостяка бажано з гумором, бо ми з чоловіком, пам'ятаю, випуск з Максом Михайлюком передивлялись багато разів або типаж Іраклі, — поділилися думками. — Найкрутіші випуски, коли всі їдуть на море».

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«Краще дивитися це шоу, чим якісь негативні новини, запускайте», — підтримали ведучого.

«Запускати і «Холостяка», і «Холостячку», — вважають підписники.

Раніше Олександр «Терен» зізнався, навіщо йому насправді потрібен був «Холостяк».

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