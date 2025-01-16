Бери на роботу чи плати: у Раді вигадали новий обов'язок для бізнеса

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцев, який раніще заявляв про неможливіть відмови від підвищення податків, повдомив про ухвалення закону, що «руйнує систему збагачення кількох сімей на бізнесі із захисту людей з інвалідністю».

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За його словами, проєкт закону 5344-д підтримали 228 народних депутатів.

Так, документ передбачає збільшення у рази кількості робочих місць, які пропонуються особам з інвалідністю, за рахунок включення до відповідного переліку органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Планується також впровадження державних стандартів облаштування робочого місця та забезпечення пристосуванням робочих місць на підприємствах та організаціях, на яких працюватимуть люди з інвалідністю.

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«Замінюємо принизливі штрафи за непрацевлаштованих осіб з інвалідністю на прозорий та чесний платіж підприємців на створення робочих місць», — додав Гетманцев.

Як уточнює «Соцпортал», йдеться, зокрема, про те, що роботодавцям пропонується вибір: або створювати робочі місця для людей з інвалідністю з відповідними умовами, або сплачувати цільовий внесок до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

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Зазначається, що це стосується компаній, в яких працюють понад 8 робітників. Керівництво підприємство, на якому працевлаштовано до 25 людей, має створити одне робоче місце для людини з інвалідністю. Якщо більше — то 4 відсотки від середньооблікової чисельності. Трохи меньше — 2 відсотки — для медичних, реабілітаційних та соціальних установ.

Щодо оплати до Фонду соціального захисту людей з інвалідністю, то платіж розраховуєтсья наступним чином: 40% середньомісячної зарплати x три місяці x норматив робочих місць.

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У той же час критики документу вказували на те, що багато компаній приватного сектору таким чином звільняються від необхідності створювати робочі місця для людей з інвалідністю.

Раніше в Державній службі зайнятості зазначали, що компенсація роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю складає до 120 тисяч гривень для осіб І групи та до 80 тисяч гривень — для осіб ІІ групи.

Фото Pixabay

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