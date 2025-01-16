Ситуація не на користь Україні: експерт про бойові дії

Відомий експерт з міжнародної політики та аналітик Atlantic Council Ян Бжезинський вважає, що найімовірніший сценарій розвитку подій у нашій державі — продовження нинішньої ситуації.

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«Це коли Україна отримує підтримку від країн Заходу, але її недостатньо для швидкої й вирішальної перемоги. Це краще, ніж програти відразу, але така ситуація не буде стійкою довго. Хвилююся, що з таким рівнем допомоги Україна може не вистояти проти росії, яка має переваги в чисельності населення і в економіці. Якщо Захід не змінить свою стратегію так, щоб дійсно допомогти Україні отримати всі необхідні можливості і тиснути на росію, ми рухаємося у неправильному напрямку», — зауважив Ян Бжезинський.

На думку аналітика, ситуація залишиться такою, яка є, і це не на користь Україні.

«Мені прикро це визнати, адже балансу сил між Заходом та росією насправді немає: у Заходу, безперечно, є перевага. НАТО має сукупний ВВП у 54—55 трильйонів доларів, тоді як у росії він менше ніж 2 трильйони, що у 25 разів менше. Мене дивує, що Альянс досі не надав Україні всі ті ресурси та підтримку, які їй потрібні для перемоги», — сказав аналітик.

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Раніше експерт розповів про дивні ігри російської пропаганди і припустив, шо ракетні атаки можуть стати частішими.

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