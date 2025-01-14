Ракетні атаки можуть стати частішими? Експерт розповів про дивні ігри російської пропаганди

Після масованої ракетної атаки рф 25 грудня українці не відчувають особливих проблем зі світлом. Але може так статися, що через деякий час кількість атак може зрости в рази, а ракетна тривога може лунати ледь не 24/7.

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Про це у своєму Telegram-каналі пише військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Це може виявитися пов'язаним з інформацією окупантів про проведення експериментів щодо можливості пуску ракет Х-47М2 «Кинджал» із літака Су-34.

Ситуація, підкреслює Олександр Коваленко, дуже дивна — перша повідомила про успішне випробування «Кинджала» з Су-34 «Красная звєзда», відома як розповсюджувач фейків, до того ж добу по тому дала спростування своєї інформації. Аналогічні відомості дало видання ТАСС, яке в питаннях ВПК розбирається краще за «Красную звєзду».

З урахуванням того, що на Су-34 вже інтегровані, наприклад, КАБ ОФАБ-3000, спроба встановити на нього ще й «Кинджал», на думку оглядача «Інформаційного опору», не здається чимось неможливим. Ймовірно, що випробування з Су-34 проводяться, але поки що результату не мають, і «Красная звєзда», передчасно повідомивши про їхній успіх, видала спростування.

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«Для нас це чергове підтвердження того, що удари по аеродромах, де розміщуються Су-34, повинні так само перебувати в пріоритеті. Сьогодні вони є основними носіями КАБ, завтра, вони цілком можуть стати носіями більш небезпечного засобу ураження», — підкреслює Олександр Коваленко.

Також експерт нагадує, що поки що «Кинджали» можуть пускати тільки МіГ-31К, Ту-22М3 і Ту-160, кількість яких обмежена, наприклад, МіГ-31 всього 11 одиниць, а Су-34 близько 80 боєздатних одиниць.

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«У нашому випадку, якщо вони досягнуть результату в інтеграції Х-47М2 „Кинджал“ у Су-34, тривога по всій Україні може почати лунати 24/7», — підкреслює Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що в інтеграції «Кинджала» немає нічого неможливого. Наприклад, Су-25 Повітряних сил України успішно несуть КАБи французького виробництва. При цьому Су-34 є небезпечним суперником і для F-16, перевершуючи їх за масою параметрів.

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На фото у заголовку російський Су-34. Фото wikimedia.org

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