В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію

Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб — до 9 травня.

Таким чином, вони діятимуть з 8 лютого 2025 року до 9 травня 2025 року, повідомив нардеп від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.

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Народні депутати проголосували за законопроєкти № 12404 і 12405, які були зареєстровані у парламенті президентом Володимиром Зеленським.

За продовження воєнного стану віддали свої голоси 315 народних депутатів, за продовження мобілізації — 310.

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Рішення про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні приймається вже 14 раз. Обидва ці правові режими діють ще з початку повномасштабного вторгнення рф.

Воєнний стан вводиться у випадку загрози для державної незалежності та територіальної цілісності країни. Він передбачає тимчасове обмеження прав і свобод громадян

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Мобілізація спрямована на посилення ЗСУ та інших військових формувань шляхом залучення громадян на службу.

Минулий раз воєнний стан і загальну мобілізацію продовжували у листопаді 2024 року.



Нагадаємо, раніше міністр оборони Умєров зазначив, що у 2025 році мобілізацію буде продовжено для виконання цілей та завдань, зазначених військовою стратегією.



Зараз західні союзники України наполягають на тому, щоб в Україні знизили мобілізаційний вік й відправляли на війну хлопців з 18 років. Керівництво України поки що немає наміру знижувати мобілізаційний вік.

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