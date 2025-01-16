Слідом за Румунією ще одна країна Європи посилила правила перетину кордону українцями на автомобілях

Республіка Молдова, яка прийняла у себе частину українських біженців, що рятуються від війни, запроваджує нові правила перетину кордону на автомобілях. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

ВІДЕО ДНЯ

«Зміни у правилах в’їзду до Республіки Молдова !! У дію вступила норма, яка зобов’язує водіїв з собою мати діючі сертифікати технічного огляду транспортного засобу під час в’їзду на територію їхньої держави (вимога Правил дорожнього руху, затверджених Постановою Уряду РМ від 13.05.2009 № 357). У разі відсутності цього документа прикордонники Республіки Молдова відмовлятимуть у пропуску транспортних засобів на територію своєї країни», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», наприкінці минулого року аналогічні зміни запровадила Румунія. Відтепер, окрім свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, треба надати довідку про проходження періодичного технічного огляду. Згадана національна правова норма діє на всій території Румунії та поширюється на всіх осіб відповідно до положень Конвенції про дорожній рух від 1968 року (Віденська конвенція). Таким чином, забороняється рух транспортних засобів дорогами загального користування без періодичного технічного огляду або з простроченим періодичним технічним оглядом.

Фото: dpsu.gov.ua

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

55

Читайте нас у Facebook