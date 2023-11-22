Все не та так солодко: в ООН розповіли, із чим стикаються за кордоном українські біженці

Майже через два роки після повномасштабного вторгнення в Україну літні люди, люди з інвалідністю, люди з серйозними захворюваннями та інші особи з особливими потребами, які покинули Україну, стикаються зі зростаючими проблемами і труднощами. Про це йдеться в останньому звіті, опублікованому Агентством ООН у справах біженців, повідомляє гуманітарний інформаційний портал ReliefWeb.

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«Ми стурбовані тим, що багато біженців залишаються поза увагою. Ми вітаємо продовження тимчасового захисту в ЄС до березня 2025 року, але основна увага має бути зосереджена на повному і практичному включенні найбільш вразливих осіб у національні системи приймаючих країн», — сказав Філіп Леклерк, регіональний директор УВКБ ООН у справах біженців у Європі.

Йдеться про те, що люди з особливими потребами стикаються зі зростаючими перешкодами в пошуку житла, доступу до медичних послуг або роботи, і з часом ситуація погіршується. Крім того, найбільш вразливі групи населення намагаються отримати або замінити документи, що посвідчують особу, насамперед біометричні паспорти, в країнах перебування, що може негативно вплинути на доступ до прав. Викликає занепокоєння те, що є ознаки того, що деякі з них можуть бути змушені приймати передчасні рішення про повернення додому в Україну, де ситуація залишається нестабільною.

У звіті проаналізовано дані понад 18 500 інтерв'ю з біженцями, проведених у період з жовтня 2022 року по вересень 2023 року в Польщі, Республіці Молдова, Румунії та Словаччині. Майже чверть біженців все ще не мають необхідних документів, зокрема біометричних паспортів, у приймаючих країнах. Хоча за останній рік цей показник зменшився з 30% до 23%, багато з тих, кому не вистачає документів, — люди похилого віку.

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Доступ до сталого і доступного житла залишається проблемою, оскільки багато програм безкоштовного житла закінчуються протягом року, а можливості безкоштовного житла зменшуються, а ресурси найбільш вразливих верств населення вичерпуються. Все більше сімей біженців, в яких є люди з інвалідністю, змушені вдаватися до послуг колективних притулків — їхня частка зросла до 24% з 13% минулого року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де українцям виплачують 1500 євро на сім’ю в місяць.

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