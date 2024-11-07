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Події

Чиновницю Центральної МСЕК МОЗ зловили на хабарі за фальшиву інвалідність (фото)

12:44 7 листопада 2024
Жінка з грошима

В Україні не вщухають скандали із хабарництвом в Медико-соціальних експертних комісіях, які наразі реформуються.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, на одержанні хабаря було викрито заступницю головного лікаря ДЗ «ЦМСЕК МОЗ України», якій наразі інкримінують ч. 3 с. 369−2 КК України (зловживання впливом).

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Фото прокуратури

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«Заступниця головного лікаря за 2 тисячі доларів США обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності. Це надавало б підстави для зняття його з військового обліку. Вона переконувала чоловіка, що вже не вперше вирішувала подібні „питання“ і знає як це зробити», — зазначили в прокуратурі та додали, що жінку затримали «на гарячому» — під час отримання грошей.

Фото прокуратури

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Під час обшуків у чиновниця вилучили майже 20 тисяч доларів США, документи щодо оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи тощо.

Варто зазначити, що на тлі скандалів з отриманням фальшивих інвалідностей у відставку подав генпрокурор Андрій Костін — серед прокурорських також знайшлося чимало чиновників, які оформили собі групи інвалідності.

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Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада підтримала проєкт закону щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальних експертиз.

Фото прокуратури

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