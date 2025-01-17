Нічна атака ворожих БПЛА: Повітряні сили підсумували наслідки

Повітряні сили ЗСУ озвучили підсумки бойової роботи вночі 17 січня 2025 року. Згідно з повідомленням, з 19:00 16 січня противник застосував для ударів 2 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски відбулися з Ростовської області), а також атакував 50 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків, а саме з Міллерового, Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська (всі — рф).

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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 33-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

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Зафіксовано влучання ворожих ударних безпілотників у підприємства на Одещині, також, внаслідок падіння збитих ворожих БпЛА, пошкоджено будівлі установ, приватного підприємств та домогосподарств на Харківщині, Черкащині та Київщині.

Так, у столичному регіоні внаслідок падіння уламків в одному з районів було пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Також сталася пожежа двоповерхового приміщення, в якому розташовані заклади громадського харчування.

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Пожежа на Київщині

«Наразі відомо про постраждалого 12-річного хлопчика, який отримав поранення ноги. Дитину госпіталізовано», — йдеться у повідомленні поліції Київщини.

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Також стало відомо, що під час атаки рф один ворожий БПЛА вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії, яка піднімала в повітря два літаки F-16. В повіті Тульча близько 1:45 була оголошена повітряна тривога і було розіслано повідомлення RO-Alert. О 3:30 було оголошено про відбій.

За інформацією ЗМІ, в ході дослідження території спеціальні групи Міністерства національної оборони Румунії виявили за межами населеного пункту Плауру поблизу кордону з Україною, «сліди можливого удару безпілотника». За даними джерела, територія охороняється, групи у складі фахівців відповідних відомств збирають докази та проводять розслідування.

Довідково: місто Плауру на румунській стороні Кілійського рукава розташоване за 300 метрів від Ізмаїла.

Нагадаємо, що раніше дитина постраждала й під час удару КАБ по Запоріжжю.

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