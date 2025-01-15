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Шоу-бізнес

Винен «Бред Пітт»: жінка віддала шахраю майже 1 млн євро через бажання бути з голлівудською знаменитістю

12:54 15 січня 2025
Бред Пітт, фото Golden Globes

Після остаточного розлучення Бреда Пітта з Анджеліною Джолі, в серцях багатьох жінок почала жевріти надія на можливість стати коханою голлівудської знаменитості.

Однією з таких жінок виявилася і 53-річна француженка Енн, пише видання HLN.

Енн познайомилася з «Бредом» у соцмережах. В тому, що це «справжній» актор, її переконали створені нейромережею фотографії.

Шахрай почав дарувати жінці дорогі подарунки, проте для того, щоб отримати їх, дама мала сама оплатити недешеву доставку. Поспілкувавшись з «Піттом», вона була зачарована настільки, що навіть почала уникати свого чоловіка-мільйонера і посварилася з близькими — в тому числі і з власною донькою, які не схвалювали її захоплення.

Згодом шахрай почав вимагати у Енн гроші. Він розповів їй, що серйозно хворий і на боротьбу з раком нирки йому потрібні кошти. Свої гроші він витратити не міг, оскільки його рахунки заблокували через суди з колишньою дружиною Анджеліною Джолі. Щоб допомогти голлівудському акторові, Енн перевела йому 830 тисяч євро.

Зрештою, правда розкрилася. У тому, що з нею справді спілкується шахрай, Енн переконалася завдяки новинам про те, що Пітт по вуха закоханий в Інес де Рамон і дуже серйозно налаштований одружитися з нею. Що сталося зі шлюбом Енн, видання не розповідає.

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Водночас протистояння Джолі — Пітт триває. Через заборону Анджеліни Джолі батьки Бреда Пітта вже кілька років не бачили внуків. Й сам Бред Пітт рідко спілкується з дітьми. Актриса навіть заборонила дітям провести з батьком його день народження.

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