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Шоу-бізнес

Зустріч неминуча: стало відомо, коли Анджеліна Джолі та Дженніфер Еністон стикнуться віч-на-віч

15:03 15 січня 2025
Джолі та Еністон, фото MEGA

Нещодавно голлівудська знаменитість Анджеліна Джолі зізналась, що свідомо збрехала режисерові для того, щоб отримати головну роль у фільмі «Марія».

Водночас багато глядачів вважають, що набагато більшою брехнею став її роман з Бредом Піттом під час зйомок фільму «Містер і місіс Сміт», після якого вона «вкрала» актора з сім'ї. Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

З тих пір, зазначає видання, Анджеліна та Дженніфер Еністон уникали одна одну, наскільки це можливо.

Довгі роки їм вдавалося не стикатися віч-на-віч на світських вечірках, церемоніях нагородження та інших заходах. Подейкують, що і на «Золотому глобусі» Джен не з'явилася лише через те, що Енджі була номінована за головну роль у фільмі «Марія».

Але, зрозуміло, завжди уникати одне одного було б просто неможливо. І, здається, «день Х» вже дуже близько.

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Цієї весни обидві актриси з'являться на «Оскарі» 2 березня. Найбільше з цього приводу переживає Еністон. За даними інсайдера, вона побоюється, що через 20 років Джолі може посягнути й на інші сфери її життя, наприклад, на професійне.

«Джен відчуває, що Енджі починає вдиратися і в деякі її професійні відносини. Вона продюсувала „Марію“ з Netflix, з яким Джен багато працювала у минулому. Джен була величезною силою у шоу-бізнесі останніми роками, але тепер Анджеліна знову у справі», — розповіло джерело.

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Тим більше, що навіть донині Дженніфер вважає Анджеліну винною не лише у розлученні, а й у тому, що публіка довгий час вважала зірку «Друзів» надто зацикленою на кар'єрі.

Втім, Джен не має наміру відмовлятися від «Оскара» через суперницю.

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«Це джерело глибокого смутку в її житті, і, раціонально чи ні, вона бачить в Анджеліні причину цього. Такий біль не минає просто так, і навіть через усі ці роки Джен, як і раніше, вважає, що Анджеліна має нести відповідальність», — додав співрозмовник видання.

Раніше ми писали про те, що Бред Пітт теж став причиною непорозумінь у сім'ї для однієї багатійки з Франції. Жінка так була зачарована актором, що віддала аферисту, який діяв під його іменем, майже 1 млн євро.

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