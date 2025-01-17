Загарбники вдарили по Кривому Розі: загинуло четверо людей

В п'ятницю, 17 січня російські терористи знову завдали удару по місту Кривий Ріг. Внаслідок атаки були пошкоджені будинки та навчальний заклад.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«У Кривому Розі внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова», — зазначив він.

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Місцева влада уточнювала, чи є постраждалі внаслідок ворожої атаки.

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Згодом голова Лисак додав, що попередньо йдеться про трьох загиблих людей. Також є поранені. Крім того, більше інформації голова ОВА пообіцяв повідомити згодом.

Доповнено: станом на 14.00 кількість жертв атаки збільшилася до 4.

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На трагедію у рідному місті відреагував глава держави Володимир Зеленський. Згідно з його записом у соцмережі, кожен такий терористичний удар — це чергове нагадування, з ким маємо справу. «Росія не зупиняється одна — її можна лише зупинити загальним тиском. Тиском усіх у світі, хто цінує життя», — додав він.

Відзначимо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, з ночі ворог застосував для ударів по містах України 2 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски відбулися з Ростовської області), а також атакував 50 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків, а саме з Міллерового, Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська (всі — рф). Внаслідок атаки є постраждалі.

Фото facebook.com/MNSDNE

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