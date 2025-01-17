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Події

Загарбники вдарили по Кривому Розі: загинуло четверо людей

13:23 17 січня 2025
Рятувальники в Кривому Розі

В п'ятницю, 17 січня російські терористи знову завдали удару по місту Кривий Ріг. Внаслідок атаки були пошкоджені будинки та навчальний заклад.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«У Кривому Розі внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова», — зазначив він.

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Місцева влада уточнювала, чи є постраждалі внаслідок ворожої атаки.

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Згодом голова Лисак додав, що попередньо йдеться про трьох загиблих людей. Також є поранені. Крім того, більше інформації голова ОВА пообіцяв повідомити згодом.

Доповнено: станом на 14.00 кількість жертв атаки збільшилася до 4.

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На трагедію у рідному місті відреагував глава держави Володимир Зеленський. Згідно з його записом у соцмережі, кожен такий терористичний удар — це чергове нагадування, з ким маємо справу. «Росія не зупиняється одна — її можна лише зупинити загальним тиском. Тиском усіх у світі, хто цінує життя», — додав він.

Відзначимо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, з ночі ворог застосував для ударів по містах України 2 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски відбулися з Ростовської області), а також атакував 50 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків, а саме з Міллерового, Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська (всі — рф). Внаслідок атаки є постраждалі.

Фото facebook.com/MNSDNE

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