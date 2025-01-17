Залийте розчин в бачок, і на ранок унітаз засяє як новий: професор із США порадив дієвий засіб очистки

Навіть після самого ретельного прибирання — приміром, за допомогою електроліту — через певний час у туалеті накопичуються пліснява, грибки та мікроби.

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Зокрема, доктор філософії, професор епідеміології та біостатистики факультету наук про довкілля Університету Арізони Чарльз Герба стверджує, що небезпечні віруси можуть жити на поверхні унітазу від кількох годин до кількох днів. Це посилює неприємний запах, а туалет доводиться чистити частіше.

«Більшість вірусів зберігаються від кількох годин до 9 днів, залежно від температури та відносної вологості», — вважає вчений із США.

В той же час Чарльз Герба розуміє, що не кожна господиня зможе безстрашно використовувати електроліт. Тому пропонує для очистки унітазу використовувати більш простий, але не менш ефективний спосіб. Його він опублікував у виданні Good Housekeeping.

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Для виготовлення засобу знадобиться суміш найдешевшого оцту та харчової соди. Цей домашній засіб найкраще видаляє наліт від твердої води та дезінфікує його від хвороботворних бактерій та вірусів.

Порядок робіт такий. Спочатку зливаємо воду з бачка та закриваємо вентиль, щоб вона знову не набралася. Потім заливаємо достатню кількість оцту. Його потрібно багато, щоб повністю заповнити бачок (від 3 до 6 літрів).

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«Оцет розчинить мінерали, які накопичилися в баку унітазу», — зазначає фахівець.

Потім закриваємо кришку унітазу та залишаємо оцет у бачку на ніч. Вранці насипаємо туди одну склянку харчової соди. Залишаємо засіб попрацювати протягом 15 хвилин. Після цього промиваємо водою кілька разів, поки не піде весь наліт.

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Також професор дає таку пораду: коли зіллєте оцет з бачка в чашу унітазу, за допомогою йоржика очистіть її поверхню. Туалет сяятиме як новенький.

«Навіть рукавички одягати не доведеться», — завважую фахівець.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про поради американської блогерки CleanMama щодо правил прибирання.

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