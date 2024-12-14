Незвичайний, але дуже дієвий спосіб: очищаємо брудний унітаз за допомогою електроліту (відео)

На деяких сайтах з порадами для господинь від Марини Жукової, Олени Матвєєвої або інших експерток з прибирання іноді зустрічаються поради на кшталт: не займайтесь марнуванням часу, залийте в унітаз електроліт, і все добре очиститься.

ВІДЕО ДНЯ

Але до таких порад завжди надходять коментарі про те, що це дуже небезпечно, і краще діяти більш звичними способами. Нарешті, один з авторів не тільки запропонував залити в унітаз електроліт, але й зняв на відео свої експерименти.

Блогер рекомендує користуватися автомобільним електролітом. Це розчин сірчаної кислоти, з яким потрібно працювати обережно, використовуючи захисні засоби.

За його словами, ідеально було б видалити зі зливу більшу частину води і залити туди електроліт на ніч.

РЕКЛАМА

Але можна залити його на кілька годин. Вапняний наліт, який зверху біля виходу води з бачка теж обробити. Після цього обробити йоржиком й унітаз справді стане білим.

Блогер уточнює, що від електроліту буде неприємний специфічний запах, але варто потерпіти, щоб отримати бажаний результат.

РЕКЛАМА

«Такий засіб як електроліт досить швидко та ефективно чистить фаянс та кераміку. Так, присутній специфічний запах, але вентиляція свою справу за годину зробить. І ви будете мати чистий унітаз й жодних проблем», — уточнив чоловік.

Раніше дієвим способом «рятування» сантехніки поділилась мешканка Миколаєва.

РЕКЛАМА

7

Читайте нас у Facebook