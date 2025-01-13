Поради від Clean-мами: додайте одну склянку в барабан, і пралка буде скрипіти від чистоти

Господині знають, що в будь-якій пралці потрібно влаштовувати «генеральне прибирання» хоча б раз на три місяці — так, як це робить Марина Жукова.



З Мариною згодна і блогерка зі США, яка дає поради під «ніком» Clean-mama (як відомо, clean по-англійському — «чистити»).

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Також вона розповіла, як зазвичай «відновлює» свою пралку.

«По-перше, ефективність у боротьбі із забрудненнями продемонстрував оцет 9%. Достатньо розвести 1 склянку цього засобу в 750 мілілітрах води і залити розчин, що вийшов, в барабан. Потім потрібно провести прання на холостому ході», — радить блогерка.

По-друге, щоб очистити відсік для прального порошку, слід використовувати лимонну кислоту. На 5 літрів завантаження достатньо 10 г «лимонки».

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По-третє, щоб позбавитися цвілі на гумці ущільнювача, слід ретельно протерти її ватним диском, просоченим перекисом водню. Вона ліквідує грибкові колонії. Потім потрібно витерти гуму насухо і знову пройти перекисом. Змивати нічого не потрібно.

Ще одне: щоб продовжити термін служби пральної машини, необхідно 1 раз на місяць запускати повний цикл прання з білизною за температури не нижче 60 градусів. При цьому не слід зловживати ополіскувачами та пінними добавками.

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Чисті речі з барабана потрібно виймати відразу після прання, дверцята машини в проміжках між роботою тримати відкритою та ретельно витирати вологу з ущільнювача.

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Також «ФАКТИ» писали, який виріб за жодних обставин не можна класти у пральну машину.

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