Держстат назвав «найбагатшу» область: де в Україні ціни у 2024-му році зросли найсильніше

Хоча доходи українців у вигляді зарплати зростають, в унісон із нею піднімаються і ціни на товари та послуги. Як результат — інфляція і зростання споживчих цін у 2024-му році виявилися вищими, ніж прогнозувалося раніше, і склали 12%.

ВІДЕО ДНЯ

Такі дані наводить Державна служба статистики у своєму огляді індексу споживчих цін за 2024 рік і в розрізі регіонів. І судячи з даних Держстату, «найбагатше» живуть у Кіровоградській області, в якій ціни зросли в середньому вище, ніж у будь-якому іншому регіоні України.

Так, регіон став рекордсменом за зростанням комунальних послуг у країні, які в Кіровоградській області подорожчали на 26,2%, для порівняння, найменше вони зросли в Полтавській — на 14,2%.

Також і на інші товари та послуги ціни в Україні зростали 2024 року по-різному:

РЕКЛАМА

ціни на продукти харчування найсильніше зросли в Києві (17,6%), а найменше — у Запорізькій області (11,5%);

одяг і взуття найбільше подорожчали в Житомирській області — на 6,4%, а в Києві подешевшали на 11,2%;

побутова техніка та поточне утримання житла подорожчали на 6,3% у Києві, подешевшали на 1,5% у Херсонській області;

послуги охорони здоров'я найбільше зросли у Львівській області — на 17,9%, найменше в Чернігівській — на 8,8%;

освіта найсерйозніше подорожчала в Київській області — на 19,6%, і найменше в Житомирській — на 7,1%;

транспортні послуги найбільше подорожчали в Одеській області — на 10,3%, а у Волинській області тільки на 3,3%.

Загалом же за зростання споживчих цін в Україні за 2024 рік на 12% найсильніше здорожчання помітне в Кіровоградській області (+13,8%) та Києві (+13,5%), а найменше — у Запорізькій (+10,7%) та Херсонській областях (+11,1%).

Як писали «ФАКТИ», у 2025-му році серйозне подорожчання загрожує цілій низці продуктів.

РЕКЛАМА

70

Читайте нас у Facebook