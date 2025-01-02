Вибухонебезпечно: чого вимагатиме Польща під час головування в Раді ЄС

Ще влітку Віктор Орбан потиснув руку російському президенту, сяючи від радості. Всього за кілька днів до цього Угорщина перебрала на себе ротаційне головування в Раді Європейського союзу. Орбан цинічно назвав свою поїздку через москву, Київ і Пекін «мирною місією». Насправді поїздка з трьома зупинками мала лише одну мету: з головуванням в ЄС обрати м'який курс з розпалювачем війни проти України. І ЄС, і уряди інших країн-членів відреагували на це з обуренням. Рівно через пів року, на Новий рік, це закінчилось. Польща, одна з країн, яка досі залишалася лояльною до Києва, перебере головування на себе. Девіз Варшави на наступні пів року короткий та добре запам'ятовується: «Безпека, Європа!», пише n-tv.de.

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Досі рішення щодо європейської політики безпеки ухвалювалися країнами-членами, а сам ЄС мав мало впливу на це питання. Однак під час головування в Раді ЄС Польща відіграватиме центральну роль — вона допомагатиме формувати порядок денний зустрічей міністрів усіх країн-членів на пів року.

Нові завдання країни під час головування в Раді ЄС дають прем'єр-міністру Дональду Туску можливість наголосити на вимозі, щоб Варшава відігравала ключову роль у координації політики безпеки в Брюсселі, зокрема, у можливих переговорах між Україною та росією. Туск також хотів би бачити більше визнання інвестицій Польщі в захист кордонів ЄС з Калінінградом і білоруссю.

Збільшення допомоги Україні та прискорення її вступу до ЄС — це найнагальніші вимоги в програмі Польщі на час головування в Раді ЄС. Особливо вибухонебезпечною є вимога повного відключення ЄС від російських енергоносіїв, що передбачає санкції проти поставок газу з москви. Варшава була одним з тих голосів в Європі, які застерігали від залежності від російської сировини, поки Берлін все ще був зайнятий будівництвом газопроводу «Північний потік-2». Але з огляду на поширений страх перед підвищенням цін на енергоносії Польща навряд чи зможе зараз запровадити газове ембарго проти рф.

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Крім того, путін має маріонетку в особі Орбана серед європейських глав держав і урядів, який любить затягувати й блокувати важливі рішення.

Наразі немає сенсу описувати, як часто Орбан спричиняв хаос у Брюсселі своєю блокадною поведінкою на догоду інтересам путіна. Видання наводить нещодавній приклад: «Вже рік Будапешт блокує виплати зі спільної скарбнички ЄС для країн, які мають отримати часткову компенсацію за військову допомогу Україні». Для блокування платежів Орбан використовує право вето, яке має кожна окрема країна — член ЄС щодо фонду. За даними порталу Euractiv, блокування коштів вже мало значні фінансові наслідки для різних країн. Польща недоотримала з фонду майже 500 мільйонів євро. Словаччина чекає близько 200 мільйонів євро.

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Згідно з дослідженням ntv. de, верховенство права в Угорщині в останні роки продовжувало знижуватися, попри тиск з боку Брюсселя. Угорська опозиція скаржилася на утиски з боку судової системи, неурядові організації критикували кричущу корупцію при довірених особах Орбана, а іноземні компанії іноді витіснялися з угорського ринку за допомогою урядового законодавства. Поки що немає підстав сподіватися на покращення ситуації.

Як раніше повідомлялося, міністр юстиції Польщі зазначив, що Угорщина пішла так далеко в ігноруванні законодавства ЄС і підриві громадянського суспільства, що вона не зможе змінити курс, поки прем'єр-міністр Віктор Орбан перебуває при владі.

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