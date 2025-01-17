Антикорупційний комітет закликав посилити незалежність оборонних агенцій

У Верховній Раді обговорили ризики від змін, внесених Міноборони до статутів «Агенції оборонних закупівель» і «Державного оператора тилу». Зміни визнані незаконними, а депутати наголошують на необхідності реформ.

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16 січня 2025 року у Верховній Раді України відбулось засідання Комітету з питань антикорупційної політики. Під головуванням Анастасії Радіної розглянули ризики, які виникли у зв’язку з внесенням Міністерством оборони змін до статутів двох державних підприємств — «Агенція оборонних закупівель» та «Державний оператор тилу».

До обговорення долучилися народні депутати, представники Міністерства оборони, серед яких перший заступник міністра генерал-лейтенант Іван Гаврилюк та заступник міністра Дмитро Кліменков, керівники держпідприємств Андрій Жумаділов та Марина Безрукова, а також члени наглядових рад, представники громадськості та міжнародних організацій.

Як повідомляє пресслужба Апарату Верховної ради України, під час засідання було акцентовано, що зміни до статутів підприємств є незаконними.

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«Міністерство оборони, всупереч законам про управління державним майном, забрало на себе виключні повноваження наглядових рад. Це дозволяє міністерству надавати директиви підприємствам, які вони зобов’язані виконувати», — зазначила Анастасія Радіна.

За словами Голови Комітету, такі дії створюють небезпечний прецедент. Це може призвести до призначення керівників підприємств у неконтрольованому порядку або до виконання незаконних доручень.

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«Усе це ставить під загрозу прозорість витрат, у тому числі коштів наших міжнародних партнерів, та може негативно вплинути на забезпечення потреб фронту» — підкреслила Анастасія Радіна.

На засіданні обговорили можливість розробки законопроєкту, який гарантуватиме незалежність оборонних агенцій. Такий закон має посилити прозорість їхньої роботи та запобігти порушенням у майбутньому.

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Комітет закликав Міністерство оборони повернутись до дотримання законодавства й скасувати внесені зміни до статутів. Учасники також висловили готовність продовжити роботу над удосконаленням системи управління державними підприємствами оборонного сектору.

Раніше «ФАКТИ» писали про скандал в Міноборони. Йшлося про те, що директорка «Агенції оборонних закупівель» Марина Безрукова уклала контракт на сотні тисяч протитанкових мін сумнівних років виробництва за ціною 600 євро за одиницю. Загальна сума контракту становить понад двісті мільйонів євро.

Публікація у ЗМІ викликала суспільний резонанс та широке обговорення. До редакції, яка опублікувала колонку військового експерта Сергія Згурця «Дорогий раритет: чому Агенція Міноборони купує протитанкові міни часів Другої світової», навіть звертались з пропозицією щодо фінансової компенсації за видалення матеріалу з сайту.

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