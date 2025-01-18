«Королева!»: Оля Полякова оголила груди «на честь» свого дня народження (фото)

Співачка Оля Полякова, якій напередодні виповнилося 46 років, розповіла, чи справилися її юнацькі страхи щодо такого віку.

«Ну шо, з днем народження мене! Як воно? Та афігенно, хоча коли мені було 20, я думала що буду дуже давня, але HIT! Енергійна, сильна, моцна здоров’ям, весела, розумна та гарна як сонце! Так, все це я про себе! Бо зрозуміла, що бачити в собі це все вкрай важливо, і дякувати собі за все, що робить мене такою як я є! Люблю себе, свою сімʼю, свою роботу, свою команду, своїх друзів, своє життя! І так я все це заслужила! Дякую вам люди, і всесвіту! Миру нам!» — написала співачка на своїй сторінці у соцмережах і порадувала фоловерів новою фотографією.

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На фото Оля Полякова позує у розстібнутій блузі, яка не скриває її груди. Втім, груди Полякової цнотливо прикриті «сердечком».

Оля Полякова 17 січня святкувала день народження. Фото із соцмережі

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Якщо на чорно-білому фото ще можа здаватися, що це гудзик, то на кольоровій чітко видно, що це таки смайлик.

У 46 років Оля Полякова відчуває себе енергійною. Фото із соцмережі

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Співачку вітали друзі, колеги по «цеху» та фоловери.

Так, до привітань доєдналися телеведуча та акторка Даша Трегубова, модель і блогерка Раміна Есхакзай, реперка Альона-Альона, співак Павло Зібров, композитор та співак Олександр Пономарьов, актор Тарас Цимбалюк, відома балерина Катерина Кухар…

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Нагадаємо, що нещодавно радіоведучий Слава Дьомін припустив, що Оля Полякова може відправитися на Євробачення від… іншої країни. Втім, він сам визнав, що це — непідтверджена інформація.

Фото зі сторінки Олі Полякової

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