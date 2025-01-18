Експорт російського палива активно падає через атаки безпілотників

Російський морський експорт нафтопродуктів впав майже на 10% у 2024 році після того, як українські безпілотники завдали шкоди великим нафтопереробним заводам. Водночас більш високі витрати на фінансування нафтопереробки та заборона рф на експорт бензину посилили тиск західних санкцій, повідомили джерела в галузі.

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росія, один з найбільших світових експортерів нафти і палива поряд з Саудівською Аравією і США, намагається отримати доступ до нових ринків в Азії та Південній Америці з того часу, як Захід ввів санкції у зв'язку з військовим вторгненням москви в Україну у 2022 році, пише Reuters.

Зниження експорту палива означає, що російські нафтові компанії повинні збільшити експорт сирої нафти, щоб зберегти доходи, але такі можливості обмежені лише Індією, Китаєм і Туреччиною, які все ще купують російську нафту, незважаючи на санкції, і мають свої власні великі нафтопереробні заводи. Загальний російський експорт усіх видів палива, включаючи мазут, дизельне пальне, нафту та авіаційний гас, минулого року склав 113,7 млн тонн, що на 9,1% менше, ніж у 2023 році, повідомили Reuters два джерела на ринку з посиланням на дані експорту.

Експорт у 2024 році становив приблизно 2,3 мільйона барелів на добу, якщо використовувати коефіцієнт перерахунку тонни сирої нафти в барель 7,33. Точна розбивка по продуктах — для кожного з яких використовується свій коефіцієнт перерахунку — невідома.

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Загальний обсяг переробки нафти в росії впав приблизно до 267 мільйонів метричних тонн (5,4 мільйона барелів на добу) у 2024 році, що є найнижчим рівнем з 2012 року, через незаплановані зупинки і зниження маржі нафтопереробки, як показали розрахунки Reuters, засновані на даних з ринкових джерел.

Видання повідомило, що Україна атакувала кілька російських нафтопереробних заводів і паливних об'єктів, включаючи «Лукойл» (LKOH.MM), Волгоградський НПЗ, «Газпром нафта», Омський НПЗ в Західному Сибіру, Слов'янський і Новошахтинський НПЗ, «Роснефть» та Чорноморський нафтопереробний завод в Туапсе.

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За словами джерел на ринку, нафтопереробні заводи також опинилися під тиском через падіння цін на паливо, зростання процентних ставок і заборону росії на експорт бензину.

Нагадаємо, нещодавно США ввели жорсткі санкції проти нафтової галузі рф, через які путін щомісячно втрачатиме мільярди доларів.

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Тим часом Китай та Індія відмовляються від російського вугілля, що ставить цю галуз економіки на межу банкрутства.

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