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Події

Вдавали з себе військових, аби перетнути кордон: на Одещині затримали групу ухилянтів

13:45 17 січня 2025
Затримані порушники

Попри те, що в Україні постійно оптимізують боротьбу з ухилянтами, вони вигадують все нові схеми перетину державного кордону.

Цього разу креативних порушників мобілізаційного законодавства затримали на Одещині, повідомили в Державній прикордонній службі.

Троє чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон, одягнувши… військову форму.

Вони виявилися киянами, які заздалегідь придбали тактичний одяг — камуфляж, рукавиці та берці, зробивши це за порадою організатора їхньої «подорожі».

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За таке сприяння у подоланні придністровського сегменту українсько-молдовського кордону вони заплатили по $ 4 тисячі за особу на криптогаманець.

Усіх порушників притягнули до адміністративної відповідальності. Справи вже передано до суду.

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Як відомо, на початку року Національна поліція Україні прововела масштабну операцію, спрямовану на перекриття каналів незаконного виїзду за кордон військовозобов'язаних.

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