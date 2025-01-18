42.09 / 42.66 43.35 / 44.08
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Не лише штраф: колишніх «обмежено придатних» оголошуватимуть у розшук

20:24 18 січня 2025
Колишніх обмежено придатних будуть оголошувати у розшук у разі непроходження ВЛК

В Україні військовозобов'язані, які були до 4 травня 2024 року визнані обмежено придатними, мають пройти медичний огляд до 4 лютого. Інакше у додатку «Резерв+» у них з'явиться статус «у розшуку». Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

У відомстві нагадали, що обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців з дня набрання чинності законом № 3621, тобто до 4 лютого 2025 року включно.

За невиконання цієї норми може бути накладено штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисячі гривень.

«Якщо особа зі статусом „Обмежено придатний“ не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ в Резерв+ залишиться без змін. Проте якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, і військовозобов’язаний не виконає умови цієї повістки — в Резерв+ відобразиться статус „в розшуку“», — повідомили у Міноборони.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», раніше заступник міністра оборони Катерина Черногоренко анонсувала цифрову реформу ВЛК, коли людині достатньо відвідати громадянську медустанову за місцем знаходження, а далі дані «бігатимуть за людиною», а не навпаки.

РЕКЛАМА

140

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Алла Пугачова та Ігор Ніколаєв

Не тільки добре грав на клавішних: колишній чоловік Алли Пугачової розповів, чим привернув до себе її увагу Ігор Ніколаєв

Гороскоп для п'яти знаків зодіаку на 18-19 січня. Фото Pixabay

Удача посміхнеться саме їм: п'яти знакам зодіаку більше за інших пощастить у вихідні 18 та 19 січня

Східний гороскоп на тиждень із 20 по 26 січня 2025 року

Перед Тиграми та Кіньми відкриються нові перспективи у кар'єрі та особистому житті: східний гороскоп на тиждень 20 — 26 січня

Миття унітаза

Залийте розчин в бачок, і на ранок унітаз засяє як новий: професор із США порадив дієвий засіб очистки

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту