Не лише штраф: колишніх «обмежено придатних» оголошуватимуть у розшук

В Україні військовозобов'язані, які були до 4 травня 2024 року визнані обмежено придатними, мають пройти медичний огляд до 4 лютого. Інакше у додатку «Резерв+» у них з'явиться статус «у розшуку». Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

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У відомстві нагадали, що обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців з дня набрання чинності законом № 3621, тобто до 4 лютого 2025 року включно.

За невиконання цієї норми може бути накладено штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисячі гривень.

«Якщо особа зі статусом „Обмежено придатний“ не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ в Резерв+ залишиться без змін. Проте якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, і військовозобов’язаний не виконає умови цієї повістки — в Резерв+ відобразиться статус „в розшуку“», — повідомили у Міноборони.

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Як писали «ФАКТИ», раніше заступник міністра оборони Катерина Черногоренко анонсувала цифрову реформу ВЛК, коли людині достатньо відвідати громадянську медустанову за місцем знаходження, а далі дані «бігатимуть за людиною», а не навпаки.

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