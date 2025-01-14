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Ніхто не хоче поступатись: стали відомі подробиці кризи у шлюбі Гаррі та Меган

16:32 14 січня 2025
Меган Маркл та принц Гаррі

Принц Гаррі, який нещодавно спростував чутки про розлучення, вперше зізнався у негараздах у своєму житті з Меган Маркл. Герцог Сассекський визнав, що його нинішнє життя з герцогинею не те, що він собі уявляв, пише The News.

У розмові з журналістами джерело повідомило: «На перший погляд, Меган і Гаррі роблять усе можливе, щоб посміятися з чуток про те, що між ними все не зовсім так. Але правда в тому, що життя, яким вони живуть зараз, це не те, що кожен із них уявляв із самого початку. Гаррі бере на себе відповідальність за триваючу напруженість у відносинах зі своєю родиною, а Меган покладає провину на неї, що створює проблеми. Вона навіть не думатиме про те, щоб повернутися до Великої Британії, щоб вибачитися. Але Гаррі відчуває тепло від своїх близьких друзів, які постійно за нього хвилюються. Вони можуть сказати, що він має сильне бажання будь-яким способом загладити провину перед своїм батьком і братом, але його нове життя в США утримує його від цього».

Меган і Гаррі відвідали Нігерію в травні та Колумбію у серпні, але більшу частину 2024 року вони провели, працюючи окремо. Гаррі проводив сольні виступи в Торонто, де наступного місяця відбудуться «Ігри Нескорених», а також самостійно відвідав Нью-Йорк, Лондон, Південну Африку та Лесото.

Тим часом герцогиня двічі несподівано з’явилася на червоній доріжці в Беверлі-Хіллз, у тому числі одного разу, коли вона возз’єдналася зі своїм другом, кінопродюсером Тайлером Перрі, на гала-концерті The Paley Honors.

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Раніше повідомлялося, що зараз Меган та Гаррі пропонують допомогу тим, хто постраждав під час пожеж у Каліфорнії.

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