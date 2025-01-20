Новому податку для українців бути: коли з'явиться новий законопроект і до чого тут Дональд Трамп

У понеділок, 20 січня, відбудеться інавгурація нового президента США Дональда Трампа, що може позитивно вплинути на світовий ринок криптовалют, і не дуже добре на українців-власниках біткоїну та іншої «крипти». Причина цього — активна підтримка майбутнім очільником США криптовалютного ринку.

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Так, Дональд Трамп запустив власний токен — $TRUMP, який швидко зріс у ціні з 6 до 75 доларів із капіталізацією в 14 млрд дол. Щоправда, після заяви його дружини Меланії про запуск своєї криптовалюти, ціна $TRUMP та капіталізація валюти впали на 40%. Але при цьому основна криптовалюта, біткоїн, оновила історичний рекорд вартості рівня 109 тисяч доларів.

Як пише на своєму Telegram-каналі економічний експерт та криптотренер Данило Монін, запуск своєї криптовалюти Дональдом Трампом призвів до деякого перекосу на ринку. Оскільки свою монету майбутній президент запустив у мережі Solana, валюта останньої зросла в ціні на 15% до 270 доларів за монету. Проте більшість інших альткоїнів встигла впасти на 8−15%, тобто, ймовірно, спрацював перетік ліквідності в монету Трампа.

Проте, загалом експерт оцінює такий вчинок Дональда Трампа як добрий сигнал для крипто індустрії — як приклад іншим випустивши свою монету.

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А ось українцям, які володіють криптовалютою, може не так пощастити, як світовій криптоіндустрії.

«За моїми даними, у рамках співпраці з МВФ Україна зобов'язалася запровадити оподаткування криптовалюти і документ має з'явитися не пізніше лютого. Зараз навколо документа склалися дві групи, одна з них представлена НБУ та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а друга — Міністерством цифрової інформації та низкою депутатів парламенту», — розповів у коментарі «ФАКТАМ» Данило Монін.

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Як стверджує співрозмовник, за його даними, до лютого до Верховної Ради може потрапити законопроект про оподаткування криптовалюти, розроблений робочою групою на чолі з народним депутатом України від фракції «Голос» Ярославом Железняком.

Судячи з Telegram-каналу самого Ярослава Железняка, він активно цікавиться ринком криптовалют і відстежує останні його тенденції, наприклад, що після 109 тисяч доларів біткоїн впав у ціні до 108 тисяч на 09.46 ранку.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Україні готується законопроект щодо оподаткування криптовалют в Україні податками, щоправда, подробиці документа наразі невідомі.

Фото Pixabay

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