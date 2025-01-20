Це нова каблучка? Шанувальники засипали Меган Маркл питаннями

У трейлері для майбутнього серіалу Netflix «З любов’ю, Меган» спостерігачі звернули увагу, що центральний камінь каблучки Меган Маркл тепер, здається, має огранку «кушон». Відповідно відхиляється від його початкової квадратної форми.

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«Це нова каблучка?» — запитав один фанат на X, а інший стверджував: «Це четверта еволюція каблучки?«

«Я не думаю, що центральний камінь той самий», — припустив інший.

Це не перший раз, коли герцогиня Сассекська змінює дизайн каблучки.

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Принц Гаррі вперше зробив пропозицію в 2017 році з каблучкою з діамантом з Ботсвани квадратної огранки з двома круглими діамантами з колекції принцеси Діани. Якось Меган сказала, що включення каменів Діани змусило її відчути, що покійна мати Гаррі була «частиною цього з нами», що було «важливо» для неї, пише The News.

У 2019 році перстень зазнав першої трансформації, коли звичайний золотий обідок був замінений на більш тонкий, але суцільно інкрустований дрібними діамантами. Пізніше королівський біограф Омід Скобі розповів, що ініціатором цього редизайну став Гаррі.

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Припущення знову виникли у 2022 році, коли Меган, схоже, додала в оправу більше діамантів.

Минулого року каблучки не було на руці Меган минулого року.

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Тепер рекламні зображення для її серіалу Netflix знову викликали дебати щодо останньої еволюції каблучки.

Нагадаємо, що прем’єра кулінарного шоу «З любов’ю, Меган» спочатку була запланована на січень, але через пожежі у Каліфорнії відкладено на 4 березня.

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