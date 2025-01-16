Впевнена, що все вийде: Меган Маркл планує ідеальну помсту своїм критикам

У березні герцогиня Сассекська випустить своє довгоочікуване кулінарне шоу Netflix «З любов’ю, Меган». Джерело стверджує, що новий серіал стане «ідеальною» помстою її критикам. У восьмисерійному шоу, яке обіцяє «переосмислити жанр програм про спосіб життя», представлені різні знаменитості, які відвідують Меган, щоб отримати поради щодо садівництва та кулінарії, пише видання The Mirror.

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«Меган відчуває, що це шоу стане ідеальною помстою для всіх її критиків і ненависників, — поділилося джерело. — Вона настільки впевнена, що все вийде добре, вона отримає за це заслужені нагороди й, нарешті, змусить деяких людей заткнути рот, що не може дочекатися початку. Меган була дуже успішною актрисою і має великий досвід у телевізійному світі. Вона завжди була впевнена у власних силах, і хоча її впевненість була підірвана під час перебування в королівській родині, вона знову на високому рівні. І вона так пишається цим шоу».

У шоу знялися близькі друзі Меган, зокрема Мінді Калінг, та інші знаменитості — зірка BFF і Suits Ебігейл Спенсер, колишній візажист Деніел Мартін і Дельфіна Блак’є.

В офіційному тизері сказано: «Незалежно від того, ділиться Меган особистими порадами та підказками чи користується можливістю дізнатися щось нове, настав час для спілкування».

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Після того, як Меган у 2020 році покинула Велику Британію, вона зіткнулася з чутками про її важкий характер та звинуваченнями в підживленні розриву між Гаррі та його родиною, особливо його братом принцом Вільямом.

Однак, оскільки її серіал готовий стати головним хітом, Меган відмовляється зникати.

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«Очевидно, що Меган і Гаррі все ще будуть робити щось разом, коли прийде відповідний час. Але зараз вона зосереджена на сольних речах і буде боротися, щоб довести, що сама по собі є великою зіркою», — сказало джерело.

Додамо, що кулінарний проєкт герцогині Сассекської повністю підтримала телеведуча Опра Вінфрі.

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також нагадаємо, що свого часу принц Вільям принизив брата та Меган Маркл за допомогою кулінарного шоу.

Фото: Getty Images

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