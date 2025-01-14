Новий серіал Меган Маркл став мегапопулярним ще до виходу на екрани: про що йдеться

Герцог і герцогиня Сассекські, яких нещодавно розкритикували через листівку, зосередилися на серії індивідуальних проєктів, щоб звернути увагу на різну аудиторію. Меган робить ставку на бізнес, зокрема на її нове кулінарне шоу Netflix і лайфстайл-бренд American Riviera Orchard, тоді як Гаррі спрямовує зусилля на благодійність, пише gbnews.

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Новий проєкт колишньої актриси «З любов’ю, Меган» привернув увагу соціальних мереж. За словами бренд-експерта Getty/Netflix, Меган Маркл «ставить себе на перше місце» у своїй новій кулінарній серії Netflix.

А восьмисерійна програма герцогині Сассекської про стиль життя, яка виходить 15 січня, вже зібрала вражаючі 1,3 мільйона переглядів на ютубі. Для порівняння: трейлер Polo не досяг 200 тис. після виходу минулого року.

Нік Еде, експерт з брендів і культури, припустив, що особиста «зіркова сила» Меган і нова присутність у соціальних мережах зроблять шоу успішним.

Він сказав: «Були деякі ідеї, які не потрапили на екрани, Pearl і Netflix вклали багато в бренд Меган, здається, що це ідеальний варіант для неї.

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Меган має зіркову силу, і вона ставить себе на перший план, а поєднання телебачення, соціальних мереж і піару має запобігти провалу. Шоу Polo мало часу в ефірі, тому не викликало такого інтересу".

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що принц Гаррі та Меган Маркл пропонують притулок постраждалим від пожеж у Лос-Анджелесі.

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