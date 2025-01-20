Можна носити, коли захочете: дизайнер назвав головні тренди сезону

Відомий дизайнер Андре Тан, який вразив зізнанням, назвав тренди в одязі, які будуть актуальними у 2025 році. За словами Тана, багато чого залишається з минулого року, як, наприклад, анімалістичні принти. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре виклав відео та дав поради, як краще доповнити свій образ трендовими аксесуарами.

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«Анімалістичні принти залишаються з нами у 2025 році, — наголосив дизайнер. — Леопардові спіднички та шубки сміливо можете залишати у своєму гардеробі. Але раджу тримати баланс.

Довжина міді вже не актуальна. На зміну приходить максі або зухвалі міні з високими чоботами. Колготки з визерунками для найяскравіших. Можна їх носити тоді, коли захочете. Особливо з короткими спідницями та хутряною шубкою. Обіцяю, що рік буде дуже яскравим".

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Підписники дизайнера подякували за поради та поділилися своїми враженнями від трендів.

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«За анімалістичні принти відразу ставлю лайк, далі можна не дивитись — буду носити леопард», — зауважили у коментарях.

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«Коротше кажучи, вся увага на гарні ніжки — тут тобі і міні, і колготки, і чоботи!!! — пораділи модниці. — Хлопці, тримайтеся!»

Раніше стилістка розповіла про основні правила створення образу у 2025-му році.

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