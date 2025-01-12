Картаті сукні та «шпилька»: стилістка розказала про головні тренди сезону-2025

Стилістка Інгрід Хіршлоу, яка багато працює за кордоном, спеціально для «ФАКТІВ» назвала головні тренди 2025-го року та розкрила секрети їх поєднання з речами з минулих сезонів. Модний сезон 2025 року задає нові тренди та напрямки для фантазії відомих дизайнерів. Повсякденна мода йде з ними поруч, пристосовуючи складні витвори модельєрів до сучасного, швидкого часу., яка багато працює за кордоном, спеціально для «ФАКТІВ» назвала головні тренди 2025-го року та розкрила секрети їх поєднання з речами з минулих сезонів.

«Для мене це найкращий вибір»

— Головна новина цього року — це визначення головного кольору, — розповідає Софія. — Ним став глибокий коричневий — для мене це найкращий вибір, на який тільки можна було очікувати. Бо такий відтінок пасує багатьом без жодних додавань та акцентів. Він виглядає вишукано, але при цьому дуже зручний у повсякденному житті. Зверніть увагу на короткі та довгі пальта у цьому кольорі — вони дійсно надають свіжого вигляду.

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— А що стосується фасону пальта, то він змінився?

— Можна говорити лише про зміну кольору — із традиційного чорного на коричневий. Хоча чорне пальто, як і сукня, має бути в кожному гардеробі. Що стосується фасону, то мода продовжує дотримуватися концепції речей, в яких комфортно почуватися. Тому пальто оверсайз все ще популярне. Що стосується довжини, то вона повинна бути не нижче кісточки. У тренді й короткі вироби довжиною злегка за талію. Таке пальто-піджак не має бути приталеним. До речі, це дуже зручно, бо можна легко піддягнути теплий светр. А якщо йдеться вже про весну, то використати як піджак, одягнений, скажімо, на сукню.

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Пальта оверсайз, як і раніше, актуальні

— Які сукні будуть на піку моди?

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— Залишається популярним картатий принт, який дуже цікаво виглядає на сукнях. Їхня довжина має бути по щиколотку або вище коліна — такий перфекціонізм у всьому. Залишаються актуальними волани, рюші, оборки. Взагалі зараз дуже прискіпливо потрібно ставитися до деталей образу. Це може бути виріб зовсім простого крою, але з якоюсь «родзинкою».

— Що мається на увазі?

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— Наприклад, брошка або метелик. Або довгий пояс. Настав час, коли речі набувають особливого стилю саме завдяки тому, хто їх носить. Не треба боятися проявляти фантазію і додавати в образ яскраві акценти.

Не треба боятися виявляти фантазію та додавати в образ яскравих акцентів.

«Цей тренд буде з нами ще дуже довго»

— До речі, про яскраве — червоний колір залишається в моді?

— Він уже перейшов до класики, як чорний колір. Тому так, сміливо можна носити червоні речі. Мода дає зараз можливості для фантазії, просто потрібно дотримуватись загальних тенденцій, а решта — індивідуальні прояви. Якщо ви все життя мріяли про «леопардовий» принт — не треба себе стримувати.

Тим, хто все життя мріяв про "леопардовий" принт, зараз не треба себе стримувати

— Які тренди у взутті?

— Приходить мода на елегантність. Туфлі на тонких підборах, чоботи з високою халявою. Але це вже не «шпильки», а зручніші варіанти. Залишається в моді загострений носок і, звичайно, кросівки. Після того, як усі дізналися, наскільки комфортно щодня носити спортивне взуття, гадаю, цей тренд буде з нами ще дуже довго. Щось подібне трапилося і з наплічниками. Вони знову в моді, тому що це зручно та залишає простір для фантазії.

Багато речей не виходять з моди, тому що вони зручні

— Як ви ставитеся до речей із секонд-хенду?

— Я не бачу у цьому жодної проблеми. Наприклад, у європейських країнах, особливо Швеції, цілком нормально купувати речі у подібних магазинах. До того ж там продається не тільки одяг, а й меблі, предмети для дому. Знаєте, така антикварна крамниця. Але саме в секонд-хенді можна знайти річ з тією самою «родзинкою». Щоправда, на такі походи треба виділяти досить багато часу, щоб «розкопати скарб». Секонд-хенди гарні тим, що можна знайти річ, яка зробить образ особливим, не таким, як у всіх. Мода циклічна і цілком можливо, що річ початку 90-х зараз буде на піку популярності.

Зараз особливо цінуються речі із “родзинкою”, які створюють ексклюзивний образ

— Настав час розпродажу, на що варто звернути увагу?

— Купуйте річ, про яку ви давно мріяли, якщо вона зараз на знижці. Але я не радила б скуповувати все поспіль лише тому, що це дешево. Варто придивитися до якісних базових речей, які не вийдуть з моди — кашемірових светрів, вовняних пальт, якісного взуття. Краще купіть одну дорогу річ, яка трохи впала в ціні, ніж десять дешевих. Зрештою, залиште собі можливість насолодитися шопінгом на початку весняного сезону і купити щось нове.

Раніше відома стилістка зачісок Крістіна Керестеш розповіла про нові тенденції у фарбуванні та стрижках, а також дала поради щодо догляду за волоссям.

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