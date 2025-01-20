Нові деталі справи Порошенка: стало відомо, чому «Севморзавод» у Криму не був націоналізований рф

У кримінальних провадженнях щодо лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка розслідується новий епізод. Мова йде про бізнес нардепа у рф і на окупованих територіях.

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Про це повідомляє «РБК-Україна».

Зокрема, мова йде про сплату значного обсягу податків до бюджету рф, а також про факт визнання Севастополя російським містом, де розташований «Севморзавод», що належав компанії Порошенка.

«У 2014 році, після анексії Криму рф, підприємство «Севастопольський морський завод», яке належало П. Порошенку, вступило в переписку з російським міністерством промисловості та торгівлі. У цій переписці завод і його менеджер (бізнес-партнер Порошенка. — Ред.) Костянтин Картошкін заявили, що Севастополь є російським містом федерального значення, а також надали відповідну інформацію про фінансово-економічні показники підприємства російському органу. Крім того, на «5 каналі» Порошенка виступив його менеджер, де заявив, що Севастополь має невизначений, точніше, незрозумілий статус, періодично використовуючи словосполучення «на Україні», — зазначає «РБК-Україна».

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Як зазначає ЗМІ, цей завод російська влада довго не націоналізувала, на відміну від багатьох інших українських компаній, які були націоналізовані одразу.

Також у статті «РБК-України» зазначається, що після управління активами у Криму Порошенко призначив Картошкіна керувати державним майном.

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«Порошенко має спільний бізнес із Картошкіним. Незважаючи на те, що той від імені компанії Порошенка вступив у колаборацію з російською владою, Порошенко призначив його керівником одного з найбільших державних військових заводів — «Зоря-Машпроект», — пише «РБК-Україна».

У 2024 році Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування щодо Картошкіна. За даними слідства, Картошкін разом із Порошенком заволоділи коштами миколаївського державного підприємства «Зоря-Машпроект» на суму 71,6 млн доларів, що становило 1,4 млрд грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину, зазначеє «РБК-Україна».

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Справа Порошенка в НАБУ була виділена в окреме провадження, а матеріали щодо його менеджера Картошкіна передано до Вищого антикорупційного суду, повідомили в «РБК-Україна».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, за словами політичного експерта Петра Олещука, Порошенко вимагає зупинити транзит російської нафти, забувши, як з росіянами й Медведчуком привласнив частину нафтопроводу.

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