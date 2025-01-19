Київ не може ігнорувати нову політичну реальність у Вашингтоні: ЗМІ про зміни після приходу Трампа до влади

Трохи менш як 45% українців заявили, що довіряють Дональду Трампу, що є найвищим показником у Європі. Стільки ж вважають, що він наблизить мир. Відносини між Києвом і Вашингтоном зміняться в будь-якому випадку. Ні для кого не секрет, що українське керівництво і більшість експертів у цій країні воліли б, щоб на президентських виборах у США перемогла демократка Камала Гарріс. Слід визнати, що продовження обережної стратегії президента Джо Байдена було б далеко не ідеальним варіантом з погляду Києва, пише видання N-tv.

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Принаймні, адміністрація Гарріс не поставила б під загрозу фундаментальну підтримку України. Скептицизм щодо Дональда Трампа, який 20 січня складе присягу як президент, залишається високим серед експертів. Однак погляд на Трампа зсередини зруйнованого війною суспільства є іншим — і напрочуд оптимістичним.

«Високий рівень підтримки Трампа, ймовірно, базується на очікуваннях більш рішучої політики щодо України від нової адміністрації США або на певних сподіваннях на обіцянку Трампа про швидке завершення війни, — пишуть автори дослідження. — На високу довіру до Трампа також могло вплинути розчарування політикою Байдена».

Інше опитування також показує, що українці очікують від Трампа швидкого завершення російсько-української війни: 45% вважають, що Дональд Трамп наблизить мир, і лише 15% кажуть, що він його «значно наблизить», згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології. 40% припускають, що нічого не зміниться, або не змогли дати відповідь. З іншого боку, лише 14% вважають, що з Трампом мир буде ще далі від нас.

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Хоча від передвиборчої обіцянки новообраного президента закінчити війну протягом 24 годин нічого не залишилося, навіть у риторичному плані, від нього та його оточення можна почути різні оцінки щодо того, який часовий проміжок може бути достатнім для досягнення значного прогресу — від 100 днів до шести місяців. Заяви його призначеного радника з питань безпеки Майкла Волтца також свідчать про те, що справа складніша, ніж очікувалося. Він говорив про необхідність стабілізації лінії фронту, щоб мати можливість вести адекватні переговори з росією. Серед заходів, які були б необхідні для такої стабілізації, Волтц назвав не стільки збільшення постачання зброї з Вашингтона, скільки зниження мінімального віку мобілізації в Україні з 25 до 18 років. Хоча цей крок може бути неминучим для Києва в певний момент, на практиці навряд чи він сам по собі призведе до вирішальних змін. Адже мова йде про демографічно недостатньо представлені вікові групи, серед яких, швидше за все, буде важко або неможливо мобілізувати понад 200 000 чоловіків. Однак примітно, що принаймні в цьому питанні адміністрації Байдена і Трампа мають спільні погляди.

Трамп — на відміну від Байдена, який припинив будь-яке спілкування з путіним після 24 лютого 2022 року — спробує налагодити контакт з москвою. У будь-якому разі, він залишається відкритим до особистої зустрічі. Найбільше питання з української точки зору полягає в тому, чи має новий президент США якісь нові інструменти, щоб переконати путіна, який вважає себе переможцем у тривалій війні на виснаження проти України, припинити бойові дії. Зрозуміло, що росія ніколи не погодиться на концепцію, за якою, наприклад, європейські чи британські війська так чи інакше охоронятимуть лінію зіткнення під час перемир'я. Але також сумнівно, що фінансові ресурси, виділені США, можуть бути використані для припинення бойових дій. Викликає сумнів й те, що фундаментальні ідеї з табору Трампа можуть викликати інтерес у путіна. Тому що, по суті, йдеться про замороження війни вздовж лінії фронту, відмову України від членства в НАТО, але продовження постачання зброї Києву, щоб рф не напала знову. З останнім пунктом у москви, яка продовжує прагнути так званої «демілітаризації» України, ймовірно, будуть великі проблеми.

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Якими б наївними чи нереалістичними не були пропозиції команди Дональда Трампа, Київ не може ігнорувати нову політичну реальність у Вашингтоні.

У будь-якому випадку варто очікувати, що незабаром Україна матиме нового посла в США. Після візиту Зеленського у вересні 2024-го, коли він відвідав збройовий завод у Пенсильванії у супроводі губернатора-демократа, після чого спікер Палати представників Майк Джонсон попросив звільнити посла Оксану Маркарову, стало зрозуміло, що в разі перемоги Трампа на виборах зміна посла буде неминучою. Насправді Маркарова побудувала добрі стосунки, зокрема, з Демократичною партією, в той час як у неї були суперечки з багатьма республіканськими представниками української діаспори. Маркарова, колишній міністр фінансів України, ймовірно, буде замінена в лютому, так само як і посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

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Велика надія українців на Трампа зрозуміла: оскільки переговори між Вашингтоном і москвою майже неминуче приречені на провал, бо кремль очікує від США фактичної дипломатичної капітуляції, Україна хотіла б бачити збільшення допомоги Україні. Зняття республіканця Майка Тернера з посади голови Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, безумовно, не є добрим знаком. Тернер вважався великим прихильником України, а на його місце прийшов противник допомоги Україні.

Водночас стало відомо, що команда Трампа готує жорсткі санкції проти рф, щоб примусити її до миру.

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