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Світ

Україна в найближчі місяці залишиться без допомоги США: Трамп підписав відповідний указ

8:40 21 січня 2025
Дональд Трамп

У перший день перебування на посаді після інавгурації президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів для перевірки їх відповідності його політичним цілям.

Як повідомляє АР, в указі йдеться про те, що «індустрія іноземної допомоги та бюрократія не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям» і «слугують дестабілізації миру в усьому світі, просуваючи в іноземних державах ідеї, які прямо протилежні гармонійним і стабільним відносинам усередині країн і між ними».

Трамп заявив, що «жодна подальша зовнішня допомога США не буде надаватися у спосіб, який не повністю узгоджується із зовнішньою політикою президента Сполучених Штатів».

Державний секретар Марко Рубіо підтримав це рішення, зазначивши, що кожна витрачена доларова допомога повинна відповідати трьом критеріям: забезпечення безпеки, зміцнення та процвітання Америки. Основні відомства, які здійснюють нагляд за іноземною допомогою, — це Державний департамент і Агентство США з міжнародного розвитку.

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Американська допомога, яка надається іноземним державам, часто становить лише близько 1% федерального бюджету, за винятком надзвичайних обставин. Великі одержувачі допомоги, такі як Ізраїль, Єгипет і Йорданія, навряд чи зазнають значних скорочень, оскільки їхня допомога визначена довгостроковими пакетами. А от допомога Україні, яка надавалась США для відбиття агресії рф, скоріше за все, поставлена на паузу. Раніше Трамп критично ставився до обсягу допомоги, наданої Україні для зміцнення її обороноздатності проти російського вторгнення.

Раніше" ФАКТИ" повідомляли про значну роль фінансової та технічної допомоги США в розширенні українських можливостей виробництва безпілотників.

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