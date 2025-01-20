Ця допомога США Україні зробила справжню революцію: аналітики ISW про секретну інформацію

Нещодавно розсекречені документи США показують велику роль грошової та технічної допомоги США в розширенні українських можливостей виробництва безпілотників. Крім того, національна безпека США отримує користь для американської оборонної промисловості від інтеграції уроків, отриманих від України.

ВІДЕО ДНЯ

Видання The New York Times повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена, яка йде у відставку, нещодавно розсекретила звіти про те, що Сполучені Штати зробили значні інвестиції в Україну на початку повномасштабного вторгнення росії, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван нещодавно заявив, що Сполучені Штати почали інвестувати в українську ініціативу з виробництва безпілотників восени 2022 року та прискорили ці зусилля влітку 2023 року. Невідомі представники США повідомили виданню, що допомога США дала можливість «Україні розробити нове покоління безпілотників і зробити революцію».

Українські безпілотники (FPV) продовжують відігравати вирішальну роль як у стримуванні російських механізованих військ на полі бою, так і в підриві спроможності росії накопичувати зброю для війни в Україні. Українські збройні сили продовжують зусилля щодо інновацій та розширення можливостей асиметричного удару, і такі можливості відіграватимуть вирішальну роль як у війні в Україні, так і в конфліктах по всьому світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про санкції США, через які путін щомісяця втрачатиме мільярди доларів.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

46

Читайте нас у Facebook