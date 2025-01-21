Корейський сценарій: аналітики про те, на якій території України рф залишить свої війська

Коли цього місяця Байден захищав свою зовнішньополітичну спадщину, він заявив, що обраний президент Дональд Трамп «має повною мірою скористатися нашими дипломатичними та геополітичними можливостями, які ми створили», щоб протистояти діям росії та Китаю. Крім того, за останній місяць багато хто з членів його команди з національної безпеки наводили аргументи, що вони залишають своїм наступникам світ, в якому супротивники Америки борються, а її союзники мають перевагу, пише The New York Times.

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Існує дуже мало доказів того, що путін прагне укласти угоду, яка б вивела його з війни. Але є припущення, що він, мабуть, шукає вихід із ситуації. Після теледебатів з віцепрезиденткою Камалою Гарріс Трамп обіцяв саме це — угоду «за 24 години» або навіть угоду, укладену до того, як він складе присягу на посаді.

Тепер, що не дивно, все видається дещо складнішим. Його спеціальний посланець з питань України Кіт Келлог, 80-річний генерал у відставці, який працював у першій Раді національної безпеки Трампа, нещодавно заявив в інтерв'ю телеканалу Fox, що «давайте встановимо термін у 100 днів», щоб переконатися, що «рішення буде міцним, стійким і що ця війна закінчиться, і ми зупинимо кровопролиття». Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з путіним «незабаром», що є знаменною подією, особливо з огляду на те, що Байден не розмовляв з російським лідером майже три роки.

Якою може бути угода? По-перше, більшість офіційних осіб Байдена і Трампа визнають, принаймні в приватних розмовах, що росія, швидше за все, залишить свої війська на приблизно 20 відсотках території України, яку вона зараз окупувала, — в рамках перемир'я, подібного до того, яке зупинило, але не закінчило Корейську війну у 1953 році, йдеться у статті. Найскладніша частина будь-якої угоди — це угода про безпеку. Хто може гарантувати, що путін не скористається припиненням бойових дій для переозброєння, набору й підготовки нових сил, врахування помилок останніх трьох років і повторного вторгнення?

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Джейк Салліван, радник Байдена з питань національної безпеки, стверджує, що команда Байдена провела минулий рік, «створюючи архітектуру» для забезпечення цієї безпеки. Але Володимир Зеленський, президент України, підозрює, що це все балачки. Пам'ятаючи, що ніхто не звертав особливої уваги на угоду про безпеку 1994 року, яку Україна підписала зі США, Великою Британією та росією, він каже, що лише членство України у НАТО утримає путіна від нового нападу.

Припинення вогню може бути забезпечене європейськими миротворчими силами, найімовірніше, на чолі з британськими, німецькими та французькими військами. Ключовим моментом, за словами двох високопосадовців Байдена, буде те, чи захоче Трамп зберегти за Сполученими Штатами їхню центральну роль у наданні розвідданих, озброєнь і дозволу Україні завдавати ударів по російській території.

Салліван наполягає на тому, що для Трампа вкрай важливо зробити те, що багато хто в його партії ненавидить, — продовжити військову підтримку.

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«Хороша угода для Америки означає, що нам потрібні важелі впливу», — сказав він.

Росіяни, звісно, хочуть набагато більшої угоди — такої, в якій Сполучені Штати взагалі виведуть свою зброю та війська з Європи. І про це Дональд Трамп промовчав.

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Раніше стало відомо, що команда Трампа готує жорсткі санкції проти рф для примусу до миру.

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