За словами двох високопосадовців адміністрації Байдена, за лічені дні до інавгурації Трампа адміністрація Байдена робить останню спробу використати заморожені російські активи на сотні мільярдів доларів як майбутній важель у переговорах для України. Помічники Байдена працюють над тим, щоб переконати європейських партнерів підтримати переведення близько 300 мільярдів доларів російських грошей на новий депозитний рахунок, який буде відкритий лише в рамках мирної угоди. Ці гроші належать російському Центральному банку і були заморожені одразу після вторгнення росії в Україну.

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Більша частина цих грошей досі зберігається в європейських банках, хоча частина залишається в банках, розташованих у США, пише CNN.

Арешт цих активів має на меті надіслати простий сигнал москві, сказав CNN високопоставлений чиновник адміністрації: «Якщо ви хочете отримати свої гроші назад, вам доведеться прийти і поговорити».

Високопосадовці Байдена тісно консультувалися щодо цієї ідеї з командою національної безпеки новообраного президента Дональда Трампа, включно з сенатором Марко Рубіо, призначеним держсекретарем, і республіканцем Майком Уолцом, який претендує на посаду радника з національної безпеки.

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Оточення Трампа, за словами людей, знайомих з цим питанням, загалом підтримує цю стратегію, вважаючи, що заарештовані гроші можуть дати росії новий стимул сісти за стіл переговорів, а Трамп хоче бачити швидке завершення війни, яка, на його думку, вже занадто затягнулася.

Європейці, однак, не так захоплені цією ідеєю і висловлюють занепокоєння щодо порушення міжнародного права, якщо банки повністю конфіскують російські гроші.

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Понад рік американські чиновники працювали над тим, щоб зменшити ці занепокоєння і знайти спосіб використати заморожені російські гроші на користь України. Минулого року країни G-7 домовилися про те, що відсотки, нараховані на заморожені інвестиції, які щороку приносять близько 5 мільярдів доларів, будуть використані як кредит для України. Кредит у розмірі 50 мільярдів доларів буде виплачуватися за рахунок прибутку від інвестицій протягом десятиліття.

За кілька днів до зміни влади у Вашингтоні європейці залишаються скептично налаштованими щодо принципу конфіскації заморожених російських грошей, повідомили джерела CNN, що робить малоймовірним укладення будь-якої угоди до вступу Трампа на посаду.

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Високопосадовці США припустили, що Фрідріх Мерц, лідер німецької партії «Християнсько-демократичний союз», який готується стати канцлером, відкритий до ідеї реалізації цієї стратегії — але він ще не вступив на посаду.

Білий дім вже давно підтримує ідею використання 300 мільярдів доларів заморожених російських грошей для фінансування відновлення України та посилення впливу України. За словами представника Білого дому, під час останніх зустрічей Байден особисто порушував цю тему з лідерами G-7.

Представники Байдена підкреслили, що хочуть залишити адміністрацію Трампа з якомога сильнішою позицією щодо України.

Раніше повідомлялося, що лідери Франції та Британії зустрінуться перед інавгурацією Трампа, щоб обговорити ситуацію з Україною.

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