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Головному психіатру ЗСУ загрожує 10-річне ув’язнення: що показали обшуки СБУ

11:04 21 січня 2025
Слідчі дії СБУ

На тлі скандалів з прокурорами-інвалідами СБУ затримала головного психіатра ЗСУ, який за час повномасштабної війни розбагатів на понад 1 млн доларів США Він також є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.

За матеріалами справи, цей «заробітчанин» на ухилянтах протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 млн доларів США, які не відображав у своїй декларації, бо оформив його на дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб. Про це повідомляють в СБУ.

Як встановило розслідування, протягом 2022−2024 років підозрюваний придбав купу майна, в т. ч. приватний будинок в Обухівському районі Київської області та 2 земельні ділянки поруч; 2 квартири в Києві; квартиру в Одесі; 4 люксові автівки та інше майно.

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А під час обшуків у нього слідчі СБУ знайшли також 152 тис. доларів США та 34 тис. євро.

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Тож тепер фігуранту готується повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України — про незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації. Санкція цих статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Водночас вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця.

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Відзначимо, що в 2024 році в Україні було проведено масштабну реформу військово-лікарських комісій. — в т. ч. аби знизити рівень корупції в цій сфері.

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