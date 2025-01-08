Частково мобілізований: відомий музикант вразив заявою

Відомий український композитор, піаніст-віртуоз Євген Хмара, який втретє став батьком, зізнався, що найсвітліша музика приходить до нього під час найважчих обстрілів. Відомо, що під час повномасштабного вторгнення Євген часто виступає на передовій та зауважує, що музика — найкращий психотерапевт.

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— Музика для мене — це зцілювальна магічна паличка, а також те, що дає багато віри, — розповів музикант у проєкті «Моя історія» (Інтер). — 24 лютого 2022 року я подумав, що більше ніколи не зможу грати. Однак згодом усе змінилося: я вийшов у прямий ефір у соцмережах і грав! Люди, які слухали цю музику в укриттях, подарували мені найбільшу віру в те, що музика має жити.

Євген Хмара у проєкті “Моя історія”

За словами музиканта, музика має неймовірну силу та здатність лікувати.

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— Я навіть так би сформулював: музика — це найдешевший спосіб психотерапії, — сказав Хмара. — Коли ми переживаємо стрес, музика найшвидшим способом здатна відновити структуру нашої цілісності. Слухайте музику у складні моменти, бо це серйозний інструмент.

Євген зізнається, що частіше музика приходить йому під час сну. А за часів вторгнення вона стає дедалі світлішою.

— Парадокс полягає в тому, що найбільша кількість світлої музики прийшла до мене саме під час війни, — каже музикант. - Утворилися умовні терези, де з одного боку — біль і страждання українського народу, а з іншого — світло, музика.

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За часів повномасштабного вторгнення Євген часто буває на передовій та каже про себе, що «частково мобілізований».

— Я вважаю себе частково мобілізованим, — зауважив музикант. - Чому? Бо 95 відсотків моєї діяльності — це благодійні виступи на передовій, у госпіталях, збір грошей на медичне обладнання. Кожен є пазликом нашої України, кожен має робити все можливе для Перемоги.

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