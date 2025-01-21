Скасування виплат людям з інвалідністю 2 і 3 групи: нардеп прояснив ситуацію

Новина про нібито скасування виплат людям з інвалідністю 2−3 груп збурила суспільство. Йдеться про те, що Кабмін нібито хоче скасувати виплати людям з 2 та 3 групою інвалідності. Натомість виплати для 1 групи планують збільшити.

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Про це в інтерв’ю «Українським Новинам» розповів перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутат Верховної ради від фракції «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.

Водночас народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко повідомив, що на цей час в Раді не реєстрували такий законопроєкт.

Крім того, Кабмін не ухвалював у постанову з цього приводу.

«Народний депутат, на якого посилаються всі ЗМІ, зробив таку заяву з фразою, що „були такі розмови в Кабміні“. Якщо щось зміниться, я вам повідомлю», — пише Гончаренко.

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Він також впевнений, що скасовувати всі виплати неприпустимо.

«… я сподіваюсь, Кабмін побачить таку реакцію і навіть не буде розглядати подібну ініціативу», — додав він.

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Раніше пенсійний експерт Сергій Коробкін заявив, що у першому читанні проголосовано законопроєкт про запровадження реформи системи соцстрахування. За новими змінами, лише для нинішніх пенсіонерів групи інвалідності зберігаються, і то тільки для тих, у кого інвалідність безстрокова.

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Закон, у разі остаточного схвалення Верховною радою, має набути чинності 1 липня 2025 року. Він почне працювати одночасно з пенсійною реформою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що буде з виплатами з інвалідності для колишніх військових у 2025 році.

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