Це абсурд: чому війна в Україні досі триває, попри обіцянки Трампа припинити її до вступу на посаду

Після перемоги на виборах і переїзду в Білий дім багато хто з президентів порушує передвиборчі обіцянки. Дональд Трамп зробив це тоді, коли склав присягу. Намагаючись повернутися до влади восени, Трамп неодноразово давав сенсаційну, хоча й неправдоподібну, обіцянку з глибокими геополітичними наслідками: він сприятиме припиненню війни в Україні «за 24 години». І не лише за 24 години — він зробить це до того, як складе президентську присягу, пише The New York Times.

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Але він не тільки не виконав своєї обіцянки, він також не докладав жодних серйозних зусиль для закінчення війни після свого обрання в листопаді, і бої в Україні тривають.

«Війни не можна залагодити нахабством, — сказав в інтерв’ю сенатор Річард Блюменталь, демократ від штату Коннектикут. - І відсутня ланка в його думках — це нерозуміння того, що українці досягнуть врегулювання, лише якщо сядуть за стіл переговорів з позиції сили. Фактично він підірвав їхню позицію, і це одна з причин, чому він не досяг рішення до своєї інавгурації».

Зухвале твердження про те, що Дональд Трамп міг би легко, оперативно та самотужки зупинити війну прославленим клацанням пальців, узгоджувалося з давнім іміджем «я сам можу це виправити», який він любить представляти громадськості.

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Але протягом майже десяти років у національній політиці знову й знову грандіозні обіцянки відходили на другий план. І в той час як інші президенти заплатили ціну, коли порушили обіцянку, Трамп просто йде вперед без очевидних наслідків.

Україна з усіх боків є набагато складнішим викликом для Трампа, тому що він буде починати з нуля.

«Це була абсурдна обіцянка, — сказала Кетрін Стоунер, старша наукова співробітниця Інституту міжнародних досліджень Фрімена Споглі Стенфордського університету. — Єдина людина, яка насправді може закінчити війну за 24 години, — це путін, але він міг зробити це багато років тому. Будь-які переговори триватимуть понад 24 годин незалежно від того, коли Трамп заведе годинник».

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На запитання електронною поштою, чому пан Трамп не виконав передвиборчу обіцянку припинити війну до своєї інавгурації, Каролайн Лівітт, прессекретарка Трампа у Білому домі, не відповіла прямо, натомість повторила, що він зробить це «пріоритетом під час свого другого терміну».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Трамп планує продовжити військову підтримку України.

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