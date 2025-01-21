Надій не виправдав: як світова економіка відреагувала на інавгурацію Дональда Трампа

Вступ Дональда Трампа на посаду президента США вдруге хоч і не обійшовся без українців і навіть одного з політиків, загалом не додав приводів для оптимізму. І схоже, що своєю промовою новий президент Сполучених Штатів Америки більше насторожив, ніж заспокоїв багатьох, зокрема провідні економічні компанії, що визначають тенденції у світовій економіці. Таку думку висловив економічний експерт Данило Монін у своєму телеграм-каналі. За його спостереженнями, перші реакції світових ринків досить суперечливі.

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Так, експерт зауважив, ще є такі тенденції:

- зростання азійських фондових ринків;

- зростання курсу євро до долара: якщо у момент найбільшого падіння євровалюта коштувала 1,015 долара, зараз — вже 1,04;

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- зважаючи на все, американський ринок акцій зростатиме;

- криптовалюта продовжила своє падіння.

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Останнє стало, мабуть, найсильнішим і найнесподіванішим наслідком вступу на посаду Дональда Трампа. Так, більшість альткоїнів продовжили падати, як і власна криптовалюта Дональда Трампа.

«Біткоїн тримається, але варто йому піти вниз — гадаю, обвал посилиться. Ймовірно, це реакція на те, що Трамп нічого не сказав про криптовалюту на інавгурації, і падіння стало природною реакцією на очікування. Світ чекає на дії від Трампа щодо крипти. Якщо їх не буде, обвал посилиться», — наголосив Данило Монін.

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При цьому експерт вважає, що падіння по деяких монетах вже перевищило показники 5 серпня, коли біткоїн впав з 70 тис. до 49 тис. дол.

Як пояснив «ФАКТАМ» Данило Монін, поки що найбільший виграш отримали азійські компанії, оскільки азійський фондовий ринок зріс, імовірно, на тлі заяв Дональда Трампа про Китай і скасування закриття Tik-Tok, що було розцінено позитивно.

Як писали «ФАКТИ», інавгурація Дональда Трампа також може вплинути на курс долара в Україні.

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