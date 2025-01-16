Курс долара у січні: як інавгурація Дональда Трампа може вплинути на валюту

За другий тиждень січня НБУ продав 1 млрд доларів для підтримки курсу американської валюти. Але, окрім валютних інтервенцій Нацбанку, на стабільність гривні може вплинути і вступ на пост президента США Дональда Трампа.

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Таку думку «ФАКТАМ» висловив начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий. За його словами, це може додати певну напругу на валютному ринку, головним чином на готівковому, коли громадяни, стурбовані планами президента США щодо війни в Україні, можуть реалізувати своє занепокоєння покупкою долара.

З іншого боку, у січні зазвичай спостерігається сезонне зниження попиту населення на долар, оскільки доходи громадян після грудневих премій та бонусів, святкових витрат значно зменшуються.

Інфляція залишатиметься значною, що може змусити Нацбанк активніше застосовувати механізм валютних інтервенцій, щоб приборкати попит та зменшити вплив валютних курсів на інфляційні показники. Нагадаємо, що міжнародні резерви на початку року сягнули майже $ 44 млрд.

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«Ще один цікавий фактор: ми не відкидаємо, що наприкінці січня регулятор може переглянути облікову ставку, збільшивши її до 14−14,5%. Такий крок буде зумовлений спробою зміцнити гривню, а потім підвищена „температура“ на валютному ринку може дещо знизитися. Загалом ми вважаємо, що протягом наступного тижня офіційний курс коливатиметься в діапазоні 42−42,5 грн/$. Тобто, попри емоційні сплески, формально коридор змін може залишитися постійним», — прогнозує Тарас Лєсовий.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», у Національному банку України запевняють українців, що мають достатньо інструментів та ресурсів, щоб зберігати стійкість валютного ринку.

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Фото «ФАКТІВ»

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