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«Зустріли на Кіпрі стареньку Пугачову»: у мережі викрили популярний міф про Примадонну

19:11 21 січня 2025
Пугачова, фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Після того, як сусіди Алли Пугачової на Кіпрі розповіли журналістам, що Ліза і Гаррі Галкіни навчаються у Лондоні, а їхній тато Максим часто буває на гастролях, деякі ЗМІ почали «лити сльози» про те, що Примадонна покинула батьківщину, і ось тепер залишилась у солідному віці одна-однісінька у чужій країні, навіть «по хліб» немає кому сходити.

Звичайно, на подібне ниття спочатку не звертали уваги, але коли його стало забагато, шанувальники Примадонни опублікували її відео з Кіпру.

На ньому струнка енергійна жінка ходить ринком, прицінюється до товарів, спілкується з людьми і ні капельки не виглядає безсилою та безпорадною.

«Вам би бути такою старенькою — іронізують автори відео. — Старість приходить до всіх — тільки молодість не повертається!»

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Також в коментарях бажають співачці щастя, здоров'я та довгих років життя.

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Крім того, шанувальники Алли Борисівни опублікували ще один архівний ролик, де її запитують, чи буде вона хвилюватися, коли Філіп Кіркоров несподівано одружиться.

Нагадаємо, Максим Галкін та Алла Пугачова вперше зустрілися на музичному фестивалі «Слов'янський базар». Тоді Примадонна ще була одружена з Філіпом Кіркоровим. Галкін вперше представив свій сольний концерт. Примадонна була серед журі. Спочатку у Галкіна, який був фанатом творчості Пугачової, виникли не почуття, а цікавість. Пізніше це переросло у справжні почуття та емоції.

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Пугачова, фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

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