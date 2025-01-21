Осиротіли двоє діток-школярів: у Києві від російської ракети у машині згоріло подружжя підприємців з Вінниччини

Зранку 18 січня російські окупанти вдарили балістикою по столиці. Руйнування відбулись у Шевченківському районі столиці, зокрема, біля станції метро «Лук'янівська». Від падіння уламків загинуло троє людей, серед них — 43-річний Олексій та 41-річна Світлана Давидовичі з міста Хмільник, що на Вінниччині. У момент обстрілу вони перебували в мікроавтобусі, який загорівся внаслідок атаки. Загибла родина, яка виховувала двох дітей, вже довгий час їздила до Києва продавати молочні продукти та мʼясо. Рідний брат Олексія — військовий, який зник безвісти під час виконання бойового завдання. То ж для сім'ї це ще один удар…

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- Олексій — мій рідний дядько, хрещений. У нас із ним були гарні відносини, адже це світла та добра людина, яка ніколи не відмовляла у допомозі. Такою ж була і його дружина Світлана — чудова матуся, господиня, яка радо зустрічала гостей, — розповіла «ФАКТАМ» племінниця загиблого подружжя Софія Голованюк. — Проживали вони у Хмільнику, а їздили працювати понад десять років до Києва. Торгували молочними продуктами, м’ясними виробами, овочами та іншими продуктами. За весь час вони мали чимало постійних клієнтів, їхня продукція користувалась попитом у мешканців столиці. Продавали вони не лише на Лук'янівці, а й в інших місцях, але найчастіше їх можна було знайти саме там. Робота дуже складна, вони ретельно готувались до кожної поїздки. Їхали зазвичай так, щоби вранці у п’ятницю бути на місці. А вже у суботу ввечері додому. Й так щотижня. Тому не висипались, спали у мікроавтобусі. Але все це Світлана та Олексій робили задля того, аби дати гідне майбутнє своїм діткам-школярам — 10-річній Анні та 15-річному Владиславу. Вони їх дуже сильно любили. А ще обожнювали своїх батьків, були для них опорою і допомагали їм.

Олексій та Світлана Давидовичі виховували двох дітей і більше 10 років їздили до Києва продавати молочні продукти, овочі та мʼясо

Напередодні 18 січня Світлана та Олексій Давидовичі приїхали до Києва. Рухались коло станції метро «Лук'янівська», вже скоро мали торгувати. Кажуть, що з ними мала їхати родичка жінки, але в якусь мить у неї не вийшло. Близько шостої ранку пролунали вибухи, а за ними тривога. Уламки російської ракети впали поруч. В результаті мікроавтобус, в якому було подружжя, спалахнув.

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Вони згоріли живцем… На світлинах, які потім опублікували ЗМІ, є ці страшні кадри, де лежать тіла у машині, після чого їх забирають рятувальники.

- Про трагедію першим повідомили батькам Світлани. Аня та Влад також уже знають, що батьків вбила російська ракета. Нам всім дуже боляче і гірко, це несправедливо, — каже Софія.

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Близько шостої ранку пролунали вибухи. Уламки російської ракети впали поруч, і мікроавтобус, в якому було подружжя, спалахнув. Вони згоріли живцем

За її словами, батьки Світлани та матір Олексія після проведення всіх експертиз мають забрати тіла подружжя на Вінниччину. Коли з ними прощатимуться — поки невідомо.

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- Січень 2024 року для нашої родини почався також з біди. Мій тато, який з перших днів повномасштабного вторгнення боронив країну, безвісти зник під час виконання бойового завдання на Первомайському напрямку на Донеччині, — додає вона. — Ми із меншим братом Денисом дуже сумуємо за ним і віримо, що живий, що у полоні. Поки ніяких новин про тата нема. І ось знову січень і горе. Через цю кляту війну мати втратила двох своїх синів і невістку. Дітками, які в одну мить втратили батьків через росію, опікуватимуться батьки Світлани, які мешкають у Хмільнику.

Для тих, хто хоче підтримати родину загиблих, публікуємо реквізити для допомоги:

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4 441 111 120 798 404

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію подружжя з Кривого Рогу, яке рятує живих та вивозить загиблих з фронту.

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