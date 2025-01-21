Осиротіли двоє діток-школярів: у Києві від російської ракети у машині згоріло подружжя підприємців з Вінниччини
Зранку 18 січня російські окупанти вдарили балістикою по столиці. Руйнування відбулись у Шевченківському районі столиці, зокрема, біля станції метро «Лук'янівська». Від падіння уламків загинуло троє людей, серед них — 43-річний Олексій та 41-річна Світлана Давидовичі з міста Хмільник, що на Вінниччині. У момент обстрілу вони перебували в мікроавтобусі, який загорівся внаслідок атаки. Загибла родина, яка виховувала двох дітей, вже довгий час їздила до Києва продавати молочні продукти та мʼясо. Рідний брат Олексія — військовий, який зник безвісти під час виконання бойового завдання. То ж для сім'ї це ще один удар…
- Олексій — мій рідний дядько, хрещений. У нас із ним були гарні відносини, адже це світла та добра людина, яка ніколи не відмовляла у допомозі. Такою ж була і його дружина Світлана — чудова матуся, господиня, яка радо зустрічала гостей, — розповіла «ФАКТАМ» племінниця загиблого подружжя Софія Голованюк. — Проживали вони у Хмільнику, а їздили працювати понад десять років до Києва. Торгували молочними продуктами, м’ясними виробами, овочами та іншими продуктами. За весь час вони мали чимало постійних клієнтів, їхня продукція користувалась попитом у мешканців столиці. Продавали вони не лише на Лук'янівці, а й в інших місцях, але найчастіше їх можна було знайти саме там. Робота дуже складна, вони ретельно готувались до кожної поїздки. Їхали зазвичай так, щоби вранці у п’ятницю бути на місці. А вже у суботу ввечері додому. Й так щотижня. Тому не висипались, спали у мікроавтобусі. Але все це Світлана та Олексій робили задля того, аби дати гідне майбутнє своїм діткам-школярам — 10-річній Анні та 15-річному Владиславу. Вони їх дуже сильно любили. А ще обожнювали своїх батьків, були для них опорою і допомагали їм.
Напередодні 18 січня Світлана та Олексій Давидовичі приїхали до Києва. Рухались коло станції метро «Лук'янівська», вже скоро мали торгувати. Кажуть, що з ними мала їхати родичка жінки, але в якусь мить у неї не вийшло. Близько шостої ранку пролунали вибухи, а за ними тривога. Уламки російської ракети впали поруч. В результаті мікроавтобус, в якому було подружжя, спалахнув.
Вони згоріли живцем… На світлинах, які потім опублікували ЗМІ, є ці страшні кадри, де лежать тіла у машині, після чого їх забирають рятувальники.
- Про трагедію першим повідомили батькам Світлани. Аня та Влад також уже знають, що батьків вбила російська ракета. Нам всім дуже боляче і гірко, це несправедливо, — каже Софія.
За її словами, батьки Світлани та матір Олексія після проведення всіх експертиз мають забрати тіла подружжя на Вінниччину. Коли з ними прощатимуться — поки невідомо.
- Січень 2024 року для нашої родини почався також з біди. Мій тато, який з перших днів повномасштабного вторгнення боронив країну, безвісти зник під час виконання бойового завдання на Первомайському напрямку на Донеччині, — додає вона. — Ми із меншим братом Денисом дуже сумуємо за ним і віримо, що живий, що у полоні. Поки ніяких новин про тата нема. І ось знову січень і горе. Через цю кляту війну мати втратила двох своїх синів і невістку. Дітками, які в одну мить втратили батьків через росію, опікуватимуться батьки Світлани, які мешкають у Хмільнику.
Для тих, хто хоче підтримати родину загиблих, публікуємо реквізити для допомоги:
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