Нічний терор: Миколаїв та Суми зазнали атак дронов, є руйнування та поранені (фото, відео)

Напередодні увечорі та у ніч проти 22 січня російські загарбники знов атакували Україну ударними дронами.

Так, в Миколаєві вибухи почали лунати після десятої години вечора. Близько опівночі мер Олександр Сєнкевич повідомив про руйнування приватного будинку та пожежу в житловій багатоповерхівці.

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"Триває ліквідація пожежі в квартирі багатоквартирного будинку. Проводимо евакуацію населення. Організовується гаряче харчування та ковдри для жителів. Є руйнування приватного будинку. З-під завалів дістали постраждалу жінку", - зазначив він та додав, що в районі міста горів очерет, також є руйнування та пожежа на об'єкті інфраструктури.

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В Миколаєві пошкоджена житлова забудова та цивільна інфраструктура. Фото ДСНС

Рятувальники загасили пожежі на шести різних локаціях. Фото ДСНС

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А вже ранком у середу очільник обласної ОВА Віталій Кім уточнив, що на Миколаївщині було знищено девʼять БпЛА типу «Shahed 131/136».

"З 22:35 до 23:10 ворог атакував місто дронами типу «Shahed-131/136». Внаслідок падіння уламків відбулось шість пожеж на різних локаціях. Станом на 02:52 всі пожежі були ліквідовані рятувальниками. Пошкоджено шестиповерховий житловий будинок. Була проведена евакуація 200 осіб. Наразі всі повернулися до своїх квартир. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна квартир у восьми багатоквартирних будинках та кілька приватних будинків", - повідомив він.

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Також в обласному центрі були пошкоджені вікна в сімейній амбулаторії та в адмінбудівлі транспортного підприємства, знищено автомобіль.

В Миколаєві пошкоджена адмінбудівля транспортного підприємства. Фото зі сторінки Олександра Сєнкевича

Внаслідок атаки дронів-камікадзе був знищений один транспортний засіб. Фото зі сторінки Олександра Сєнкевича

«Внаслідок обстрілів постраждала 74-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні, та 59-річний чоловік, якому допомогу надали на місці. Станом на ранок — жінка перебуває у важкому стані», — додав Віталій Кім.

А в ДСНС повідомили, що рятувальники загасили очерет, що горів на площі в одну тисячу квадратних метрів та ліквідували загоряння сміття та сухої трави на площі 100 «квадратів».

Також в надзвичайній службі розповіли про наслідки атаки баражуючих боєприпасів на Сумщину, яка відбулася напередодні увечорі.

«Ворожий безпілотник наніс удар по житловому сектору міста Суми. Частково зруйнований верхній поверх двоповерхового приватного житлового будинку, виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння та обстежили територію по якій було нанесено удар», — йдеться у повідомленні.

В Сумах руйнувань зазнав приватний будинок. Фото ДСНС

В обласному центрі пошкоджено 13 приватних будинків. Фото ДСНС

Попередньо пошкоджено 13 приватних житлових будинків. Троє людей отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес. Їм надали медичну допомогу, містяни від шпиталізації відмовилися.

В обласній ОВА додали, що в селищи Недригайлів Роменського району під час атаки дронів-камікадзе була пошкоджена виробнича будівля підприємства, двоє людей отримали травми.

Нагадаємо, що напередодні ворожі дрони атакували Харків — удар прийшовся по по району щільної житлової забудови у Шевченківському районі міста: зруйновано гараж, пошкоджено кілька автівок, а в будинках навколо було вибито шибки.

Фото ДСНС

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