Ворог завдав удару по Харкову: що відомо

Після обстрілу Дніпра цієї ночі ворог продовжив бити по Харкову — вдень вибухи пролунали у Шевченківському районі міста. Удар прийшовся по району щільної житлової забудови.

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Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в Telegram.

«Маємо попередню інформацію про удар по місту БПЛА у Шевченківському районі, ймовірно „Молнією“», — йдеться в повідомленні.

Згодом Терехов зазначив, що зруйновано гараж, постраждали кілька автівок, у будинках навколо було вибито шибки.

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«За наявною на зараз інформацією — без постраждалих», — зазначив мер.

Водночас голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що удару по місту було завдано «Шахедом».

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«Внаслідок обстрілу БпЛА типу „Шахед“ пошкоджено гаражі, один зруйновано, пошкоджено один легковий автомобіль та вікна гуртожитку», — написав він.

Пізніше мер додав, шо до лікарів звернулася одна людина з гострою реакцією на стрес.

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Зазначимо, що місто Харків з початку повномасштабного вторгнення постійно перебуває під ворожими обстрілами. Вороги навіть на свята атакують місто ракетами, авіабомбами та дронами.

Фото Поліції Харківської області

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