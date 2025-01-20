Ворог вдарив по Україні понад 140 безпілотниками та «Іскандером»: як ППО відбила нічну атаку

З вечора 19 січня та у ніч проти 20 січня російські загарбники знов атакували Україну з повітря, застосувавши ударні БпЛА та балістику.

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За даними командування Повітряними силами ЗСУ, противник атакував 141-м ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф). Також ворог застосував по Сумщині балістичну ракету «Іскандер-М» з території Курської області.

«Станом на 08:00 підтверджено збиття 93-х ударних БпЛА типу „Shahed“ та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях. 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), два із них — полетіли в рф», — йдеться у повідомленні.

В Сумській ОВА зазначили, що вночі ППО збила в небі над регіоном 22 ворожих «Шахедів». З початку року кількість знищених дронів-камікадзе становить 176 баражуючих боєприпасів.

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«Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 28 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська (один удар КАБом), Краснопільська (здійснено артилерійський обстріл — 5 вибухів), Середино-Будська (ворог бив з артилерії — 18 вибухів), Білопільська (росіяни скинули з БпЛА вибухові пристрої — 4 вибухи) громади», — зазначили в обласній військовій адміністрації.

Щодо наслідків удару балістикою інформаціє нема, але вночі монітори повідомляли, що під атакою знаходилася Шостка.

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Нагадаємо, що днями російські загарбники вдарили балістикою по Києву та Запоріжжя. В столиці одна з ракет впала біля станції метро «Лук'янівська» — загинули троє людей. А у Запоріжжі вдарив по підприємству та житловим будинкам — більше десяти людей зазнали поранень, одна людина загинула.

Фото Національної поліції України

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