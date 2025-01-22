Є надія: підвищення пенсій та зарплат українців у 2025 році можуть розморозити

Минулого року в Україні вирішили «заморозити» соціальни стандарти, залишивши мінімальну зарплату зарплату на рівні восьми тисяч гривень. Таким чином не збільшувалася й мінімальна пенсія, яка від неї залежить — 2 361 грн.

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Втім, як пише видання «На пенсії», це питання можуть переглянути. Про це заявляв заступник голови парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк, зазначаючи, що підвищення мінімальної зарплати й, відповідно, мінімальної пенсії, може відбутися за рахунок надходження 40 млрд євро грошової допомоги від міжнародних партнерів.

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Зазначається, що наразі пенсію, яка не перевищує трьох тисяч гривень, в Україні отримує понад чверть пенсіонерів — більше, ніж 2,5 млн. осіб. А фактичний прожитковий мінімум в цьому році, як прогнозується, може перевищити 10 тисяч гривень.

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Раніше незалежний експерт Сергій Коробкін розповідав, що буде з пенсійними виплатами у березні, коли зазвичай проводять індексацію, та у липні цього року, коли хочуть ухвалити пенсійну реформу.

Фото Pixabay

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