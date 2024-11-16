Соціальні стандарти вирішено не підвищуватиі: що буде з пенсіями й прожитковим мінімумом

Підвищення прожиткового мінімуму на 100 грн обійдеться державному бюджету в 11 млрд грн, а підвищення мінімальної зарплати на 100 грн — у 5,3 млрд грн, попередила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа в інтерв’ю ЗМІ.

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А оскільки до цих показників прив'язані виплати у бюджетній сфері, видатки на соціальну допомогу, а також трансферти до Пенсійного фонду, то уряд вирішив залишити соціальні стандарти на рівні 2024 року, пише Oboz.

Це приведе до того, що, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, мінімальна заробітна плата не буде підвищуватись (у 2024 році вона зросла на 19% до 8000 грн). На такому рівні, вважають в уряді, мінімальна заробітна плата буде залишатись протягом усього 2025 року.

Водночас, попри відсутності підвищення соціальних стандартів, уряд наголосив, що скорочення чи скасування виплат не планується.

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«Ми забезпечимо всі потреби соціально незахищених категорій. Жодного разу з початку повномасштабного вторгнення не було затримок у виплатах пенсій чи іншої соціальної допомоги», — заявив Марченко під час брифінгу.

Оскільки проєкт бюджету на 2025 рік передбачає збереження мінімальної заробітної плати на рівні 8000 грн, то це означає, що розмір мінімальної пенсії залишиться на рівні 2361 грн, а бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду дозволить підтримувати виплати без додаткових урізань.

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Відсутність підвищення соціальних стандартів, говориться в статі, може мати як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, це дозволить уникнути додаткового тиску на бюджет, зберегти стабільність фінансової системи та забезпечити безперебійність соціальних виплат. З іншого боку, заморожування мінімальних виплат не враховує інфляцію, що може призвести до зниження купівельної спроможності населення та посилення соціальної нерівності.

Водночас, у Мінфіні впевнені, що наявних ресурсів вистачить для виконання всіх зобов'язань перед громадянами.

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«Частка соціальних витрат у загальних видатках бюджету-2025 є достатньою, щоб забезпечити всі потреби соціально незахищених категорій населення», — підкреслив Марченко.

Нагадаємо, раніше в Раді шокували прогнозом щодо виплати пенсій та соціальних виплат, якщо партнери України відмовляться виконувати обіцянки з наповнення нашого бюджету.

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