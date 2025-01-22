Макрон заявив про мобілізацію молоді: що відбувається

У своєму зверненні до збройних сил президент Франції Емманюель Макрон, який нещодавно звинуватив Ілона Маска у втручанні в європейську політику, наголосив на тому, що «накопичуються загрози», які змушують країну адаптуватися. Оголосивши про оновлення стратегічного огляду оборонних пріоритетів, він також закликав до «європейського стратегічного пробудження», пише видання Lemonde.

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«Не будемо вводити себе в оману, війна в Україні не закінчиться завтра чи післязавтра, — сказав президент. — Не може бути миру й безпеки в Європі без європейців і без того, щоб про це домовлялися європейці. Виклик сьогодні полягає в тому, щоб дати Україні можливість вистояти та вступити в будь-які майбутні переговори з позиції сили. Завдання завтра, коли бойові дії припиняться, буде полягати в тому, щоб дати Україні гарантії проти будь-якого повернення до війни на її території, а також гарантії нашої власної безпеки».

У цьому новому контексті Емманюель Макрон заявив, що хоче «запропонувати молодим людям рішучі зобов'язання», щоб «дати їм вибір служити».

«Ми повинні краще виявляти добровольців, тренувати їх і бути здатними мобілізувати їх, коли прийде час, щоб підтримати армії у Франції або деінде, — підкреслив він. — Після професійної армії нам потрібно мобілізувати професійний резерв, щоб забезпечити підтримку й підкріплення. Щоб створити цей резерв, День захисту і громадянства буде переглянутий і в майбутньому знову стане можливістю провести час зі збройними силами. Серед 800 000 молодих людей, які щороку беруть участь у святі, деякі з них скажуть, що вони будуть там, якщо їх покличе нація».

Франція прагне мати 210 000 чинних військовослужбовців і 80 000 резервістів до 2030 року.

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Раніше Макрон, говорячи про Україну, зазначив, що швидкого й простого рішення не буде.

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