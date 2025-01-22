Шанс отримати Нобелівську премію миру: аналітик про можливий підхід Трампа до створення стійкого миру в Україні

Протягом кількох місяців команда Трампа сурмила про велику ідею швидко покласти край агресії росії проти України — спочатку припускаючи, що це можна зробити за двадцять чотири години, але тепер говорять, що це може зайняти від трьох до шести місяців. Трамп заявив, що не покине Україну, виживання якої важливе для США. Дилема Дональда Трампа полягає в тому, що він неофіційно виклав елементи рішення, яке вимагає компромісу як з боку москви, так і з боку Києва. Таку думку висловив експосол США в Україні, аналітик Атлантичної ради Джон Гербст, йдеться у статті на сайті Вашингтонського аналітичного центру.

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У російського президента путіна є всі підстави відкласти переговори, щоб спонукати Трампа послабити підтримку України і дати росії час отримати контроль над додатковою українською територією та вибити українські війська з російської території — Курської області. Якщо нова адміністрація хоче максимізувати свої шанси на успішні та швидкі переговори, їй потрібно посилити тиск на москву.

«Ми точно знаємо, що в одній сфері Трамп готовий. Він має намір скасувати необдумані заходи, вжиті адміністрацією Байдена щодо обмеження видобутку нафти і газу в США. Це повинно спричинити тиск на світові ціни на нафту та газ у бік зниження та зменшити доходи росії від вуглеводнів. Команда Трампа може посилити тиск на кремль, запровадивши нові санкції, та посиливши ті, які адміністрація Байдена наклала на москву минулого тижня. Він також повинен вийти за рамки команди Байдена, переконавши своїх партнерів з „Великої семи“ (G7) дозволити передачу всіх заморожених російських державних активів Україні», — пише Гербст.

Найважливішим є те, що новий президент має продовжити рішення щодо надання Україні пакету допомоги США, який довго відкладався, запровадивши власний пакет допомоги. Це може бути позика, але вона повинна включати сучасну зброю — звичайно, армійські тактичні ракетні системи більшої дальності (ATACMS) і винищувачі F-16, але, можливо, більше — щоб гарантувати, що путін розуміє, що продовження його агресії не призведе до захоплення додаткових територій. Цей підхід міг би створити стійкий мир, який міг би принести Трампу Нобелівську премію миру.

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Раніше повідомлялося, чого вимагатиме путін на переговорах з Трампом, адже питання територій не є головною проблемою.

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